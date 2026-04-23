Racista, xenofóbico y muy clasista, así recuerdan a Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán que mató a una turista canadiense y que terminó abatido por la Guardia Nacional.

“Era súper racista, muy muy racista, muy xenofóbico, muy clasista, era gordofóbico, era homofóbico, era transfóbico” Mariana. Ex compañera de Julio César Jasso

Mariana —quien fuera compañera de clases de Julio César Jasso en Acapulco— reveló que si algo lo distinguía era justamente el odio que tenía por cualquier grupo humano vulnerable y no hegemónico.

Incluso, recuerda que por el perfil solitario con el que todos reconocían al atacante de Teotihuacán, llegaban a bromear con la idea de que algún día cometería un tiroteo.

Racista, xenofóbico y clasista: así recuerdan ex compañeros a Julio César Jasso

Entre 2017 y 2018, Julio César Jasso vivió en la ciudad de Acapulco con su padre. Como cualquier joven —en ese entonces tenía 17 años— se inscribió a la preparatoria para seguir sus estudios.

Ahí, Julio César Jasso tuvo varios compañeros como Mariana, quien lo recuerda con claridad como una persona profundamente racista, xenofóbica, clasista, gordofóbica, homofóbica y transfóbica.

“Literalmente cada expresión de odio y discriminación que pudiera existir, él era eso” Mariana. Ex compañera de Julio César Jasso

Entrevistada por N+, Mariana relató que fue hasta una década después que volvió a saber de Julio César Jasso cuando lo vio en las noticias protagonizando un hecho atroz: el tiroteo en Teotihuacán.

Al explicar cómo era el atacante durante esos años en los que fueron compañeros de escuela, Mariana confirmó que su perfil se reconocía por su abismal odio hacia diversos grupos humanos.

Lo anterior debido a que tras señalar que era racista, xenofóbico y clasista, destacó que cualquier expresión de odio y discriminación existente, Julio César Jasso la manifestaba y apoyaba.

Así era Julio César Jasso Ramírez, el tirador de Teotihuacán (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Julio César Jasso daba la “vibra de ser capaz de cometer un tiroteo”

Durante su paso por la preparatoria en Acapulco en la que cursó cerca de un año, Julio César Jasso no fue parte de ningún grupo de amigos. Su actitud callada lo alejó de cualquier posible amistad.

Pese a ello, los compañeros del tirador de Teotihuacán sabían qué tipo de persona era, conocían el odio que guardaba y estaban conscientes de que era racista, xenofóbico y clasista.

Por eso, Mariana recuerda que justo por esa combinación de ser solitario y callado, pero clasista y racista, ella y sus amigos solían decir que Julio César Jasso podría protagonizar un tiroteo.

“Muchos hacíamos la broma de que él nos daba la vibra de que él era capaz de hacer un tiroteo” Mariana. Ex compañera de Julio César Jasso

Al insistir que en ese entonces, cuando mencionaban dicha posibilidad, todo se trataba de una simple broma, Mariana reconoce que nunca pensaron que “realmente fuera a hacerlo”.