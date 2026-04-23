Te decimos todo lo que debes saber del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero para el 23 de abril.
La Sonora Dinamita de Lucho Argain llega con su “Noche de Amigos, Cumbia y Fiesta” a la CDMX.
Setlist del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka
Este podría ser el setlist para el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka el 23 de abril:
- Que nadie sepa mi sufrir
- Fiebre de cumbia
- La cortina
- Las velas encendidas
- Suspiros
- Oye mi Lola
- Qué bello
- El baile de la vela
- Saca la maleta
- No pasa nada
- Mete y saca
- La parabólica (portada de Isaac Villanueva)
- Una de dos / Escándalo
- Cumbia barulera
- No te vayas negra
- Gaita frenética
- Buscando el gato
- Hechicería / Cumbia cariñito
- Lejanía
- Capullo y sorullo
- Mil horas
- Oye
- Se me perdió la cadenita
- El viejo del sombrerón
Horario para el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka
El concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka tendrá este horario para el 23 de abril:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:30 aproximadamente
Telonero del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka
La Sonora Dinamita pondrá el mejor ambiente con su concierto en La Maraka el jueves 23 de abril.
El show en vivo de La Sonora Dinamita incluirá a los siguientes artistas invitados:
- Mariana Ochoa, de 47 años de edad
- Ernesto Alejandro
- Elsa López