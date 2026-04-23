Te decimos todo lo que debes saber del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero para el 23 de abril.

La Sonora Dinamita de Lucho Argain llega con su “Noche de Amigos, Cumbia y Fiesta” a la CDMX.

Setlist del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka

Este podría ser el setlist para el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka el 23 de abril:

Que nadie sepa mi sufrir

Fiebre de cumbia

La cortina

Las velas encendidas

Suspiros

Oye mi Lola

Qué bello

El baile de la vela

Saca la maleta

No pasa nada

Mete y saca

La parabólica (portada de Isaac Villanueva)

Una de dos / Escándalo

Cumbia barulera

No te vayas negra

Gaita frenética

Buscando el gato

Hechicería / Cumbia cariñito

Lejanía

Capullo y sorullo

Mil horas

Oye

Se me perdió la cadenita

El viejo del sombrerón

La Sonora Dinamita (La Sonora Dinamita / Facebook)

Horario para el concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka

El concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka tendrá este horario para el 23 de abril:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 aproximadamente

La Sonora Dinamita (La Sonora Dinamita / Facebook)

Telonero del concierto de La Sonora Dinamita en La Maraka

La Sonora Dinamita pondrá el mejor ambiente con su concierto en La Maraka el jueves 23 de abril.

El show en vivo de La Sonora Dinamita incluirá a los siguientes artistas invitados:

Mariana Ochoa, de 47 años de edad

Ernesto Alejandro

Elsa López