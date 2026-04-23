La etapa de Nicolás Larcamón como DT de Cruz Azul llegó a su fin tras una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. La directiva tomó la decisión de cortar el proceso en un momento clave del torneo, a pocos días del cierre de la fase regular y con la Liguilla en el horizonte.

El movimiento no solo sacude el presente inmediato de La Máquina, sino que vuelve a abrir el debate sobre la estabilidad en el banquillo celeste, un tema recurrente en los últimos años. La salida del DT argentino obliga a Cruz Azul a reaccionar con rapidez para no comprometer sus aspiraciones en este Clausura 2026.

De manera inmediata, la institución optó por una solución interna: Joel Huiqui y Sergio Pinto asumirán de forma interina el control del primer equipo cementero, mientras la directiva analiza quién será el elegido para tomar el proyecto a mediano y largo plazo.

Las opciones para nuevo DT de Cruz Azul

Dentro de las opciones para nuevo DT de Cruz Azul el que vuelve a aparecer en el radar es el de Martín Anselmi, quien ya tuvo un paso reciente por el club en medio de polémica. Su conocimiento del entorno y del plantel lo colocan como una opción viable, aunque su salida anterior aún genera dudas en el entorno celeste.

Otro candidato dentro de las opciones para nuevo DT de Cruz Azul que cuenta con experiencia y peso mediático es Miguel Herrera. El “Piojo” cuenta con amplio recorrido en el fútbol mexicano y es conocido por asumir proyectos de alta presión, lo que podría encajar con la exigencia inmediata de La Máquina.

También aparece el nombre de Matías Almeyda, quien ha demostrado capacidad para construir equipos competitivos y sólidos. Su perfil podría representar una apuesta más estructurada, enfocada en un proceso que vaya más allá de los resultados inmediatos.

Martín Anselmi está sin equipo en estos momentos (Miguel Ponton)

Las opciones internacionales para nuevo DT de Cruz Azul

En las opciones internacionales para nuevo DT de Cruz Azul, destaca la opción de Filipe Luís, un perfil más joven que ha comenzado a abrirse camino en los banquillos. Su posible llegada representaría una apuesta distinta, con una visión moderna y de proyección a futuro.

Mientras tanto, la responsabilidad inmediata recaerá en Huiqui y Pinto, quienes tendrán la oportunidad de dirigir al equipo en un tramo decisivo. Su desempeño en la Liguilla podría ser determinante, ya que, en caso de obtener buenos resultados, no se descarta que puedan mantenerse en el cargo de forma definitiva.

Por ahora, Cruz Azul se encuentra nuevamente en una etapa de transición, con múltiples nombres sobre la mesa y la presión de tomar una decisión acertada. El reto no solo será elegir al próximo entrenador, sino finalmente encontrar la estabilidad que tanto se le ha negado al club en los últimos años.