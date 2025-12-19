“Tengo miedo de mi hijo”, habrían sido las últimas palabras de Rob Reiner antes de su asesinato.

Horas antes de su trágica muerte y la de su esposa Michele Singer, Rob Reiner realizó una dolorosa confesión sobre su hijo, Nick Reiner.

Estar fueron las últimas palabras de Rob Reiner antes de su asesinato

De acuerdo con reportes recientes, Rob Reiner aseguró previo a su muerte que tenía miedo de su hijo, Nick Reiner, de 32 años de edad.

“Estoy aterrorizado de (Nick). No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi propio hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño." Rob Reiner

Las palabras de Rob Reiner fueron hechas por el cineasta durante la fiesta de navidad de Conan O´Brien el pasado 13 de diciembre.

Rob Reiner y Nick Reiner (Agencia México)

De acuerdo Page Six, testigos presentes en la celebración revelaron que Rob Reiner expresó en privado su profundo temor por el comportamiento de Nick.

Esto porque semanas recientes había mostrado conductas cada vez más erráticas.

Fue durante el servicio conmemorativo del pasado 15 de diciembre, que una amigo de Rob Reiner reveló la confesión del director Misery.

Nick Reiner actuó de “forma extraña” antes del asesinato de Rob Reiner

Otro de los aspectos que se han revelado sobre el caso de Rob Reiner es el comportamiento de Nick horas previas al asesinato de sus padres.

De acuerdo con algunos informes, Nick no fue oficialmente invitado a la fiesta de Conan O´Brien.

Sin embargo, asistió con sus padres porque ellos no querían dejarlo solo en su casa.

Los que acudieron al evento relataron que Nick Reiner tuvo una actitud alarmante, comportándose de forma errática y haciendo preguntas inusuales a los presentes.

Lo que habría generado incomodidad entre los invitados antes de que Rob y Michele se retiraran de la reunión.

Rob Reiner, Michele Singer y Nick Reiner (Agencia México)

“Nick estaba asustando a todos, actuando de forma extraña, seguía preguntando a la gente si eran famosos”, dijo un informante al medio People.

Al día siguiente de la fiesta, el 14 de diciembre de 2025, Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos en su en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con múltiples heridas por arma blanca.

La policía localizó y arrestó después a Nick Reiner, quien enfrenta cargos de dos delitos de asesinato en primer grado.

Nick Reiner, que hizo su primera comparecencia ante la corte el 17 de diciembre, está programado para una audiencia formal de imputación el 7 de enero de 2026.

Ahí, se definirá su situación judicial y posibles defensas, incluyendo cuestiones de salud mental como un posible diagnóstico de esquizofrenia.