Tras el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele, Hollywood se paralizó y más al saber que el responsable había sido su hijo Nick Reiner; ahora se ha dado a conocer que padece esquizofrenia.

De acuerdo a TMZ quien cita a dos fuentes con conocimiento directo, dieron a conocer que Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y estaba bajo el cuidado de un psiquiatra; de hecho se reportó que el mes anterior a los asesinato de Rob Reiner y su esposa, el comportamiento de Nick se había vuelto alarmante.

Y es que se reporta que recientemente, Nick Reiner había recibido atención en un centro de rehabilitación de Los Ángeles que estaba especializado en enfermedades mentales y abuso de sustancias.

Pero entre 3 y 4 semanas antes de los asesinatos de los Reiner, los médicos le cambiaron la medicación a Nick Reiner y su estado se volvió aún más errático y peligroso según revelaron las fuentes.

Todo indica que los médicos intentaban ajustar la medicación para que Nick se estabilizara tras ser diagnosticado con esquizofrenia, pero no funcionaba; describieron este cambio en Nick como si “hubiera perdido la cabeza”.

También el problema de abuso de sustancias con el que el hijo de Rob Reiner, Nick Reiner ha luchado toda su vida, había empeorado su esquizofrenia, por lo que su enfermedad mental podría ser la causa por la cual él pueda declararse “inocente por enfermedad mental”.

Cabe recordar que Nick Reiner fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado tras encontrarse los cuerpos de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer el pasado 14 de diciembre; se dice que está bajo vigilancia por riesgo de que cometa suicidio.

De acuerdo con la investigación, Nick Reiner habría tenido una discusión con sus padres el pasado 13 de diciembre después de asistir a una fiesta navideña con ellos organizada por Conan O’Brien.

“Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, seguía preguntando a la gente si eran famosos, y luego se volvió “perturbador y molesto” cuando sus padres expresaron su preocupación por su bienestar en la celebración de Conan." Fuente de People

Tras la discusión con Nick Reiner, Rob y Michele abandonaron la reunión de O’Brien; horas más tarde, fueron encontrados muertos en su casa por su hija Romy; según se informó, tenían heridas de arma blanca y estarían degollados.