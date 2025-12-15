La fotógrafa Michele Singer y también esposa de Rob Reiner, murió presuntamente asesinada a manos de uno de sus hijos mutuos.

Pero ¿quién fue Michele Singer? Te compartimos los siguientes datos de la esposa de Rob Reiner:

¿Quién fue Michele Singer?

Michele Singer o bien, Michele Reiner, fue una fotógrafa, actriz y directora que conoció a Rob Reiner durante las grabaciones de Cuando Harry encontró a Sally en 1989.

Según la versión de Rob Reiner, él tenía 10 años soltero cuando conoció a Michele Singer, además que fue en la película que escribió inspirado en su divorcio.

Cuando Michele Singer conoció a Rob Reiner ya se había filmado tres cuartas partes de la película Cuando Harry encontró a Sally.

El matrimonio era conocido por sus obras de beneficencia que los llevó a crear I Am Your Child y Parent’s Action for Children.

¿Qué edad tenía Michele Singer?

Michele Singer tenía 68 años de edad cuando murió.

¿Quién fue el esposo de Michele Singer?

El esposo de Michele Singer era Rob Reiner desde 1989.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Peter Foley/EFE / EFE)

¿Qué signo zodiacal era Michele Singer?

Se desconoce el signo zodiacal de Michele Singer, pues no se conoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Michele Singer?

Michele Singer tenía 3 hijos, siendo estos:

Jake Reiner de 34 años de edad

Nick Reiner de 32 años de edad

Romy de 28 años de edad

Rob Reiner con su esposa Michele y sus hijos Nick, Romy y Jake. (Evan Egostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

¿Qué estudió Michele Singer?

Se desconoce qué estudió Michele Singer.

¿En qué trabajó Michele Singer?

Algunos de los trabajos de Michele Singer fueron:

El arte de la negociación de Donald Trump (portada)

MysteryDIsc

Miseria (fotógrafa)

Albert Brooks: Defending My Life (productora)

Salvavidas

Mixed Nuts (actriz)

Michele Singer murió asesinada junto a su esposo Rob Reiner

La fotógrafa Michele Singer murió presuntamente asesinada junto a su esposo Rob Reiner en su casa en Brentwood, pues se habrían encontrado heridas con arma blanca.

Pese a que aún no existe versión oficial de lo sucedido, se señala que Nick Reiner, uno de los hijos que tuvo con Rob Reiner, habría sido el autor de asesinato.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Jason Redmond/EFE / EFE)

Actualmente no existe información sobre la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, salvo que la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) está investigando.

De entre las filtraciones está la llamada telefónica de los bomberos pidiendo refuerzos para asistir a la mansión en Brentwood perteneciente a Rob Reiner y Michele Singer.