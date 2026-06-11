Si no sabes a qué hora termina el concierto de L’Impératrice en Campo Marte, acá te damos el horario del 11 de junio.

Como parte de las actividades del festival Campo Marte 2026, habrá un show en vivo de L’Impératrice.

Horario del 11 de junio para el concierto de L’Impératrice en Campo Marte

El horario del concierto de L’Impératrice en Campo Marte para el 11 de junio:

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 6 horas aproximadamente

Fin de concierto: 2:00 de la mañana

L'Impératrice ( L'Impératrice / Facebook)

Toma en cuenta que el festival Campo Marte Santander 2026 abrirá sus puertas desde las 10:00 de la mañana y contará con diversas experiencias para vivir lo mejor del Mundial.

El evento tendrá el Music Pavilion encabezado por la agrupación L’Impératrice y diversos artistas invitados que pondrán el mejor ambiente hasta la madrugada.

Formada en 2012, L’Impératrice se han convertido en rederente de la música pop y nu-disco.

Ruta para llegar a Campo Marte

Te decimos cuál es la ruta más fácil para llegar a Campo Marte y no perderte el concierto de L’Impératrice.

Si viajas en transporte público, tu mejor opción es bajarte en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro CDMX; en Metrobús, tienes que descender en Campo Marte.

De cualquier manera, te recomendamos arribar al recinto horas antes para evitar cualquier contratiempo.

La dirección del Campo Marte es Domicilio conocido S/N, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.