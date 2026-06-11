Vistiendo un elegante, pero discreto traje sastre Gucci, Salma Hayek acaparó millones de miradas en todo el mundo durante la inauguración del Mundial 2026, que tuvo lugar este 11 de junio de 2026.

“Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!” Salma Hayek

Salma Hayek, la embajadora de la FIFA, arribó la cancha del Estadio Banorte, ubicado al sur de la CDMX, para dar un discurso de bienvenida previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

“Juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero”, fueron las primeras palabras de la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

Y tras dar la bienvenida a las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, subrayó que México se siente honrado de ser sede del evento deportivo, pero sobre todo de que el primer partido se juegue en el país.

"¡Que viva México!", Salma Hayek da la bienvenida en la Copa del Mundo pic.twitter.com/uU9e3SQBu9 — Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026

Posteriormente, Salma Kayek -de 59 años de edad- subió al palco donde la esperaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien traía en las manos la Copa Mundial, misma que colocó en un pedestal.

Aunque el tiempo de la actriz y empresaria en pantalla fue poco, fue suficiente para que su nombre se convirtiera en tendencia en redes sociales.

Su look con la firma de Gucci, se robó las miradas. Para tan importante ocasión apostó por un traje sastre color rojo a juego con una blusa floreada. Un pañuelo con tonos rojos y verdes complementó su atuendo.

Salma Hayek luce un elegante traje rojo durante la inauguración del Mundial (Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

Salma Hayek y Belinda juntas en la inauguración del Mundial 2026

Previo a caminar sobre la alfombra que la condujo al centro de la cancha del Estadio Banorte, Salma Hayek se encontró en backstage con Belinda, quien, junto a Los Ángeles Azules, participó en el espectáculo de apertura del Mundial 2026.

El encuentro fugaz y, sin embargo, fue captado por fanáticos quienes compartieron el video en redes sociales: