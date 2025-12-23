Revelan la causa de muerte de Rob Reiner y Michele Singer; el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles confirma heridas de cuchillo.
Ron Reiner y Michele Singer murieron el pasado domingo 14 de diciembre y sus cuerpos fueron incinerados en la funeraria Monte Sinaí; sus cenizas descansan en la casa de su hijo Jake.
Rob Reiner y Michele Singer murieron por heridas de cuchillos
Las muertes de Rob Reiner y Michele Singer se determinaron como homicidios por “múltiples lesiones por objeto punzocortante”.
Los certificados del director y su esposa explican que ambos murieron por heridas hechas con “un cuchillo, por otra persona”.
Desde que se difundió la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, trascendió que habían sido apuñalados y degollados.
Romy Reiner fue quien encontró los cuerpos de sus padres; los hermanos de Nick Reiner fueron los que señalaron que vivía con Rob Reiner y Michele Singer.
También mencionaron que tenía problema con el consumo de sustancias y tenía actitudes agresivas.
El mismo domingo 14 de diciembre fue detenido Nick Reiner, quien días después fue diagnosticado con esquizofrenia.
Nick Reiner está en una prisión de Los Ángeles sin derecho de fianza y su siguiente comparecencia ante la corte será el 7 de enero de 2026.
Esto se sabe de Nick Reiner tras asesinar a Rob Reiner y Michele Singer
Fuentes cercanas a la familia Reiner revelaron a TMZ que Nick Reiner no está enfrentando la muerte de sus padres, ya que está en un estado disperso por el tratamiento médico que lleva.
Nick Reiner está consciente, tranquilo y aturdido, por lo que no tiene la capacidad de procesar sus acciones.
Presuntamente, Nick Reiner había presentado actitudes erráticas y peligrosas semanas antes de asesinar a sus padres.
El hijo de Rob Reiner y Michele Singer había recibido rehabilitación en una clínica especializada en adicciones y salud mental recientemente.
Además, habían cambiado la medicación de Nick Reiner previo a los asesinatos, lo que estaba causando problemas de control.
Especialistas mencionan que es posible que Nick Reiner se declare inocente por demencia.