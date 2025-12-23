Revelan la causa de muerte de Rob Reiner y Michele Singer; el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles confirma heridas de cuchillo.

Ron Reiner y Michele Singer murieron el pasado domingo 14 de diciembre y sus cuerpos fueron incinerados en la funeraria Monte Sinaí; sus cenizas descansan en la casa de su hijo Jake.

Rob Reiner y Michele Singer murieron por heridas de cuchillos

Las muertes de Rob Reiner y Michele Singer se determinaron como homicidios por “múltiples lesiones por objeto punzocortante”.

Los certificados del director y su esposa explican que ambos murieron por heridas hechas con “un cuchillo, por otra persona”.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Peter Foley/EFE / EFE)

Desde que se difundió la muerte de Rob Reiner y Michele Singer, trascendió que habían sido apuñalados y degollados.

Romy Reiner fue quien encontró los cuerpos de sus padres; los hermanos de Nick Reiner fueron los que señalaron que vivía con Rob Reiner y Michele Singer.

También mencionaron que tenía problema con el consumo de sustancias y tenía actitudes agresivas .

El mismo domingo 14 de diciembre fue detenido Nick Reiner, quien días después fue diagnosticado con esquizofrenia.

Nick Reiner está en una prisión de Los Ángeles sin derecho de fianza y su siguiente comparecencia ante la corte será el 7 de enero de 2026.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Jason Redmond/EFE / EFE)

Esto se sabe de Nick Reiner tras asesinar a Rob Reiner y Michele Singer

Fuentes cercanas a la familia Reiner revelaron a TMZ que Nick Reiner no está enfrentando la muerte de sus padres , ya que está en un estado disperso por el tratamiento médico que lleva.

Nick Reiner está consciente, tranquilo y aturdido, por lo que no tiene la capacidad de procesar sus acciones.

Presuntamente, Nick Reiner había presentado actitudes erráticas y peligrosas semanas antes de asesinar a sus padres.

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer había recibido rehabilitación en una clínica especializada en adicciones y salud mental recientemente.

Además, habían cambiado la medicación de Nick Reiner previo a los asesinatos, lo que estaba causando problemas de control.

Especialistas mencionan que es posible que Nick Reiner se declare inocente por demencia.