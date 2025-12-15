Rob Reiner, el aclamado director, productor y actor de Hollywood, y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre de 2025.

Las autoridades respondieron a una llamada de asistencia médica en el hogar de la pareja en Brentwood alrededor de las 3:30 p.m..

Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles (Ethan Swope / AP)

Al llegar, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmó que encontraron a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años sin vida. Las fuentes han confirmado que las víctimas eran Rob y Michele Reiner.

Múltiples fuentes exclusivas revelaron que la pareja fue asesinada, y el responsable es el hijo de ambos, Nick Reiner, de acuerdo con la revista People.

Michele Reiner y Rob Reiner, director de cine, encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 (Kevin Wolf / AP)

El presunto homicida y su lucha pública

El crimen ocurrió en la residencia de Rob Reiner, conocido por su trabajo en películas icónicas como When Harry Met Sally... y Misery. La noticia de que su propio hijo, Nick Reiner, es el presunto asesino ha conmocionado a la industria.

Nick Reiner había hablado previamente en público sobre su prolongada batalla contra la adicción a las drogas y los periodos de indigencia. En una entrevista realizada en 2016, Nick describió que su adicción se había intensificado desde su adolescencia, lo que lo llevó a vivir en las calles y a entrar y salir de rehabilitación desde los 15 años.

Este periodo caótico de adicción y falta de vivienda sirvió de inspiración para la película semi-autobiográfica Being Charlie, que él coescribió. En aquel momento, Nick había señalado que había regresado a casa y se había “aclimatado de nuevo a estar en Los Ángeles y estar cerca de [su] familia”.

Rob Reiner, famoso por su papel como Mike en la sitcom de televisión All in the Family, y Michele Singer Reiner, con quien se casó en 1989 después de conocerla mientras dirigía When Harry Met Sally, murieron a causa de este aparente homicidio. Las autoridades encontraron los cuerpos después de la llamada de auxilio médico.