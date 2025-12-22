Romy Reiner es la hija menor de Rob Reiner y Michele Singer, hermana de Nick Reiner, a quien le tenía miedo desde hace años.

Recientemente, el medio Daily Mail publicó el testimonio de una persona cercana a la familia Reiner, quien aseguró que Romy Reiner temía desde niña a Nick Reiner.

¿Quién es Romy Reiner? Hermana menor de Nick Reiner

Romy Reiner es una actriz y escritora nacida en Los Ángeles, hija de los directores Rob Reiner y Michele Singer.

La joven también es activa en redes sociales, donde solía compartir fotos con su familia.

Romy Reiner (Instagram/@romyreiner)

¿Qué edad tiene Romy Reiner?

Romy Reiner nació el 27 de diciembre de 1997; cumplirá 28 años de edad este 2025.

¿Quién es el esposo de Romy Reiner?

Romy Reiner no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Romy Reiner?

Romy Reiner es Capricornio y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser responsables y disciplinadas.

¿Cuántos hijos tiene Romy Reiner?

Romy Reiner no tiene hijos.

¿Qué estudió Romy Reiner?

Se desconoce el grado académico de Romy Reiner.

¿En qué ha trabajado Romy Reiner?

Romy Reiner trabajó en Ustedes y Teh Voice, así como Born Again Virgin.

Romy Reiner le tenía miedo a su hermano Nick Reiner

El medio Daily Mail reveló que una fuente cercana a la familia Reiner contó que Romy Reiner le tenía miedo a Nick Reiner desde niña .

Nick Reiner tenía actitudes erráticas desde niño, antes de su adicción de las drogas, por lo que Romy Reiner se fue alejando de su hermano.

A pesar de esta situación, Romy Reiner siguió apoyando a su hermano, pero no estaba de acuerdo con que viviera en la casa de huéspedes de sus padres.

Romy Reiner y Jake Reiner eran unidos, ya que compartían la misma preocupación por su hermano.