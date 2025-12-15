El nombre de Nick Reiner ha llamado la atención luego de que se informó que este habría sido el autor del asesinato del director Rob Reiner y su madre, Michele Singer.

Pero ¿quién es Nick Reiner? Te compartimos los siguientes datos del hijo de Rob Reiner y Michele Singer:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, nació en Los Ángeles, California en Estados Unidos, siendo el segundo hijo del matrimonio.

Los hermanos de Nick Reiner son:

Romy Rainer de 28 años de edad

Jake Reiner de 34 años de edad

Rob Reiner con su esposa Michele y sus hijos Nick, Romy y Jake. (Evan Egostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

Nick Reiner también tiene una media hermana de nombre Tracy Reiner.

Rob Reiner trabajó junto a su hijo en la película Being Charlie, la cual fue escrita por Nick Rainer basada en las vivencias que tuvo como persona adicta.

Según la información dada, Nick Reiner estuvo en al menos 19 centros de rehabilitación desde sus 15 años, así como viviendo en la calle en varios estados de Estados Unidos.

Para 2016, Nick Reiner aún estaba desintoxicado y deseando mantenerse así por más tiempo.

¿Qué edad tiene Nick Reiner?

Nick Reiner tiene 32 años de edad, pues nació un 14 de septiembre de 1993.

¿Quién es la esposa de Nick Reiner?

Se desconoce si Nick Reiner tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Nick Reiner?

Nick Reiner pertenece al signo zodiacal de Virgo, pues nació un 14 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Nick Reiner?

Se desconoce si Nick Reiner tiene hijos.

¿Qué estudió Nick Reiner?

Se desconoce qué estudió Nick Reiner.

¿En qué ha trabajado Nick Reiner?

Estos han sido algunos de los trabajos de Nick Reiner:

Being Charlie

SAMHSA 2016

Tavis Simley

Nick Reiner sería el autor del asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Singer

La muerte de Rob Reiner y Michele Singer por presunto asesinato, habría sido causada por su hijo Nick Reiner, según algunas filtraciones.

Argumentando el problema de adicciones que Nick Reiner tenía y que lo llevó a estar en centros de rehabilitación y vivir en indigencia, han sido señalamientos directos contra el joven.

Otras filtraciones aseguran que fue una hija de Rob Reiner y Michele Singer quien los encontró en su mansión en Brentwood, con Nick Reiner.

Pese a ello, autoridades no han informado si Nick Reiner es el autor del asesinato de sus padres. Lo que sí es seguro es que habrían sido heridos con un arma blanca y que las cerraduras no estaban forzadas.

Por otra parte, en una filtración de una llamada, bomberos piden refuerzos para la mansión en Brentwood, pero no especifican bajo qué motivos.