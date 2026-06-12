La banda francesa L’Impératrice anunció la suspensión de su concierto programado para este jueves 11 de junio a las 20:00 horas en Campo Marte 26, debido a las condiciones climáticas en la CDMX.

“Debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la ciudad de méxico y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de artistas, asistentes y personal operativo, hemos tomado la decisión de posponer el concierto previsto para este jueves 11 de junio”. Campo Marte 26 Santander

En un comunicado difundido en redes sociales, Campo Marte 26 Santander explicó que la prioridad es salvaguardar la seguridad de los asistentes y de los integrantes de L’Impératrice.

Aunque aún no hay fecha confirmada para la reprogramación, Campo Marte 26 Santander y L’Impératrice prometieron actualizar la información en cuanto se asegure un nuevo día para el show.

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