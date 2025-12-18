Te contamos qué determinó el forense de Los Ángeles sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele.

Cada vez más salen a la luz detalles acerca del trágico caso de Rob Reiner quien fue encontrado muerto en Brentwood, Los Ángeles.

Forense de Los Ángeles determina causa de muerte de Rob Reiner

Este miércoles 17 de diciembre, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles dio a conocer la causa de muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

De acuerdo con el reporte, Rob y Michele Reiner murieron por “múltiples lesiones ocasionadas por objetos punzantes”.

Rob Reiner y Michele fueron encontrados muertos el pasado domingo 14 de diciembre en su domicilio ubicado en Brentwood.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Jason Redmond/EFE / EFE)

Después de hallar a la pareja, la policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner, de 32 años de edad.

Nick ahora enfrenta ahora enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado.

Al comparecer ante el tribunal, Nick Reiner no se declaró culpable, ni inocente de los cargos de homicidio que se le imputan.

De acuerdo con Alan Jackson, defensor de Nick Reiner, su cliente no puede declararse culpable o inocente, ya que es “demasiado pronto”.

Por tal motivo, se acordó que la lectura de cargos para el hijo de Rob Reiner sea hasta el próximo 7 de enero 2026.

Rob Reiner, actor y director. (Robyn Beck/AFP / AFP)

Hijos de Rob Reiner mandan mensaje tras muerte de sus padres

Los hijos de Rob Reiner, Jake y Romy, decidieron mandar un mensaje tras la muerte de sus padres.

Mediante un comunicado, los hijos de Robe Reiner expresaron su dolor ante lo sucedido, además de que pidieron respeto y privacidad:

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos.” “Ahora pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas extraordinarias que vivieron y el amor que nos brindaron." Comunicado hijos de Jake y Romy Reiner