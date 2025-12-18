Acusado de matar a Rob Reiner y Michele Singer, Nick Reiner compareció por primera vez en un tribunal de Los Ángeles, el miércoles, a un día de que la audiencia de imputación fuera pospuesta por “falta de autorización médica”.

Debido a que el juez solicitó a medios no tomar fotografías, Fox News informó que el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, Nick Reiner, rindió declaración detrás un cristal; no se declaró culpable.

Así como renunció a su derecho a una lectura de cargos rápida cuando el juez le preguntó previo a leerle los cargos en su contra.

Nick Reiner, de 32 años de edad, lucía un chaleco azul de prevención de suicidio y tenía las manos y pies esposados.

De acuerdo con el debido proceso, Nick Reiner permanecerá detenido sin derecho de fianza; su comparecencia formal se llevará a cabo el 7 de enero de 2026.

Nick Reiner tuvo su primera comparecencia judicial, acusado de dos cargos de asesinato por la muerte a puñaladas de sus padres, Rob y Michele. Respondió a la jueza, se escucha su voz y llevaba chaleco anti-suicidio. Regresa a corte el 7 de enero de 2026.



Ante esto, su abogado Alan Jackson, señaló que se trata de “tragedia devastadora” para la familia Reiner, la cual tiene “asuntos muy complejos y graves asociados con este caso” que requieren una revisión y análisis exhaustiva.

Nick Reiner enfrenta dos cargos por homicidio

Nick Reiner está acusado de asesinar el pasado fin de semana a sus padres, el director Rob Reiner y la productora Michele Singer.

Así como está acusado de haber utilizado un arma peligrosa y mortal: un cuchillo.

La muerte de Rob Reiner y Michele Singer tuvo lugar en su residencia de Brentwood, California.

Nick Reiner fue señalado como sospechoso principal y hoy enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado.

Nick Reiner es detenido tras la muerte de Rob Reiner y Michele Signer. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

De acuerdo a lo publicado por TMZ, Nick Reiner se comportó de una forma muy extraña el pasado sábado durante la fiesta navideña del presentador televisivo Conan O’Brien, de 62 años de edad.

Nick Reiner parecía deprimido e incluso drogado, no interactuaba con nadie y llevaba un atuendo fuera de lugar.

Asistentes del evento vieron a Nick discutir a gritos con su papá, hecho por el que éste abandonó la fiesta junto a su esposa.

Posteriormente, Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood; los apuñalaron en múltiples ocasiones.

Nick Reiner, quien vivía en casa de sus padres, pero que ese día se hospedó en un hotel, fue encontrado la tarde del domingo en su habitación cuya bañara y cama estaba llena de sangre.