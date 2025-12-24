Nuevos reportes indican que la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, pudo haberse evitado tras múltiples llamadas que se hicieron al 911, todas vinculadas a su hijo Nick Reiner.

Las llamadas al 911 de la residencia Reiner, pudieron evitar la muerte del cineasta y su esposa

El pasado 14 de diciembre de 2025, se dio a conocer el asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michel Singer Reiner a manos de su hijo, Nick Reiner en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

Sin embargo, se han revelado los registros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en donde se dio a conocer que desde el 2013, se habían hecho múltiples llamadas al 911, todas relacionadas con Nick Reiner, hijo de la pareja quien fue detenido y acusado del doble homicidio:

Cronología de las llamadas al LAPD

4 de agosto de 2013 – 3:31 a.m: Se realizó una verificación de bienestar en la residencia de Brentwood. El reporte indica que se trataba de un chequeo rutinario solicitado por un tercero preocupado por la seguridad de los ocupantes.

– 3:31 a.m: Se realizó una verificación de bienestar en la residencia de Brentwood. El reporte indica que se trataba de un chequeo rutinario solicitado por un tercero preocupado por la seguridad de los ocupantes. 2014 (fecha no especificada): Otra visita policial fue registrada, aunque los detalles permanecen bajo reserva. Se presume que estuvo relacionada con disturbios domésticos menores.

(fecha no especificada): Otra visita policial fue registrada, aunque los detalles permanecen bajo reserva. Se presume que estuvo relacionada con disturbios domésticos menores. 5 de mayo de 2017 – 4:04 p.m. El departamento de LAPD acudió por una investigación de violencia familiar, y de acuerdo al reporte, se menciona un altercado en el que se habría visto involucrado Nick Reiner, aunque no se presentaron cargos formales.

– 4:04 p.m. El departamento de LAPD acudió por una investigación de violencia familiar, y de acuerdo al reporte, se menciona un altercado en el que se habría visto involucrado Nick Reiner, aunque no se presentaron cargos formales. 25 de febrero de 2019 – 9:51 p.m. Nueva verificación de bienestar solicitada por personas cercanas a la familia. La policía constató que no había riesgo inmediato, pero el incidente quedó registrado.

– 9:51 p.m. Nueva verificación de bienestar solicitada por personas cercanas a la familia. La policía constató que no había riesgo inmediato, pero el incidente quedó registrado. 27 de septiembre de 2019 – 4:24 p.m. Oficiales respondieron a un llamado por un chequeo de salud mental de un sujeto masculino, identificado como Nick. El reporte señala que se trataba de un episodio de crisis emocional, vinculado a su historial psiquiátrico y de adicciones.

– 4:24 p.m. Oficiales respondieron a un llamado por un chequeo de salud mental de un sujeto masculino, identificado como Nick. El reporte señala que se trataba de un episodio de crisis emocional, vinculado a su historial psiquiátrico y de adicciones. 14 de diciembre de 2025 – día del asesinato El LAPD acudió tras recibir una llamada de emergencia. Al ingresar, hallaron los cuerpos de Rob y Michele Reiner con múltiples heridas de arma blanca. El caso fue clasificado como homicidio y el principal sospechoso resultó ser su hijo Nick.

Rob Reiner y Nick Reiner (Agencia México)

De acuerdo con el forense de Los Ángeles, confirmó que la causa de muerte de los Reiner fueron múltiples heridas por objeto punzante; el principal sospechoso, su hijo Nick Reiner de 32 años, fue arrestado horas después y acusado de doble asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

Actualmente, Nick Reiner permanece bajo custodia sin fianza, mientras la División de Robos y Homicidios del LAPD continúa recabando pruebas, pues cabe recalcar que cuenta con un historial de adicciones a drogas y alcohol desde su adolescencia.

Asimismo se reveló que ha pasado por múltiples centros de rehabilitación en California y Arizona, en donde también fue tratado por trastornos psiquiátricos que incluyen:

Episodios depresivos

Esquizofrenia

Se sabe que en varias ocasiones, Rob Reiner y su esposa intentaron apoyarlo económicamente y emocionalmente, pero los conflictos domésticos se intensificaron en los últimos años.

Rob Reiner y Nick Reiner (Agencia México)

Con información de Agencia México.