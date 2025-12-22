Romy Reiner, hija de Rob Reiner, le tenía miedo a Nick Reiner antes del doble homicidio de sus padres.

La hermana de Nick Reiner -de 32 años de edad- habría vivido por años con miedo hacia él, así lo declaró una fuente cercana a la familia al Daily Mail.

La hermana de Nick Reiner le tenía miedo antes del asesinato de Rob Reiner y su esposa

Aparentemente, Nick Reiner presentaba comportamientos intimidantes antes de sus problemas de adicción y esta situación asustaba a Romy Reiner.

La fuente cercana a la familia Reiner asegura que Nick tenía arrebatos y su hermana trataba de evadirlo desde que era niña.

Rob Reiner, Michele Singer y Nick Reiner (Agencia México)

Romy Reiner -de 28 años de edad- sabía que Nick Reiner podía ser peligroso y no le agradaba que viviera en la casa de huéspedes de sus padres.

A pesar de todo, Romy Reiner entendía la intención de sus padres de cuidar y vigilar a Nick Reiner.

El hijo de Rob Reiner y Michel Singer vivió en una casa frente a las de sus padres en Brentwood, Los Ángeles.

Rob Reiner y su esposa sufrían constante tensión con Nick Reiner, lo que provocó que Romy Reiner se alejara de su hermano.

La joven es cercana a su hermano Jake Reiner, pues él compartía la misma preocupación que su hermana menor sobre Nick Reiner.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner. (Especial)

Los hijos de Rob Reiner siguen conmocionados por su asesinato

La fuente cercana a la familia Reiner asegura que Romy y Jake Reiner están consternados por la muerte de sus padres.

Nick Reiner fue señalado como el responsable del doble homicidio de sus padres y diagnosticado con esquizofrenia.

Por otro lado, aseguran que Romy y Jake Reiner trataron de ayudar a Nick Reiner a pesar de su temor.

Nick Reiner tenía antecedentes de violencia y problemas de abuso de sustancias; regresará ante la corte el próximo 7 de enero y se encuentra en una prisión de Los Ángeles sin derecho a fianza.