El 14 de diciembre se dio a conocer la muerte del actor y director Rob Reiner junto a su esposa Michele Reiner por un aparente homicidio a manos de hijos.

El impacto de la noticia ha levantado cuestionamientos sobre ¿quién fue Rob Reiner? Así que te lo compartimos con los siguientes datos:

¿Quién fue Rob Reiner?

Robert Reiner o bien, Rob Reiner fue un director, productor, escritor y actor de cine y televisión nacido en el Bronx, Nueva York en Estados Unidos.

El mayor punto de fama de Rob Reiner fue en 1970 donde participó como actor en All in the Family, papel de Michael que lo llevó a ganar un Primetime Emmy.

Pese a ello, Rob Reiner se abrió un gran camino como director siendo conocido como uno de los más versátiles de Hollywood.

Rob Reiner fue proveniente de una familia judía, siendo su padre Carl Reiner y su madre, Estelle Reiner, además de sus hermanos:

Annie Reiner

Lucas Reiner

Por otra parte, Rob Reiner fue catalogado como activista político luego de tener varios comentarios e intervensiones en televisión sobre la política en Estados Unidos. Incluso tuvo una sátira participación en South Park por este motivo.

Rob Reiner, actor y director. (Stan Honda/AFP / AFP)

¿Qué edad tenía Rob Reiner?

Rob Reiner tenía 78 años de edad, pues nació el 6 de marzo de 1947 y murió el 14 de diciembre de 2025.

¿Quién fue la esposa de Rob Reiner?

Rob Reiner tenía como esposa a la fotógrafa Michele Reiner desde 1989. Sin embargo, antes tuvo otro matrimonio con Penny Marshall.

Michele Reiner y Rob Reiner, director de cine, encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 (Kevin Wolf / AP)

¿Qué signo zodiacal era Rob Reiner?

Rob Reiner pertenecía al signo zodiacal de Piscis, pues nació el 6 de marzo.

¿Cuántos hijos tenía Rob Reiner?

Rob Reiner tenía 4 hijos, siendo estos:

Tracy Reiner

Nick Reiner

Jake Reiner

Romy Reiner

Rob Reiner con su esposa Michele y sus hijos Nick, Romy y Jake. (Evan Egostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

Su hija Romy Reiner es fruto de su matrimonio con Penny Marshall.

¿Qué estudió Rob Reiner?

Rob Reiner estudió en Beverly Hills High School. Asimismo, estudió cine en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

¿En qué trabajó Rob Reiner?

Estos son algunos de los trabajos que Rob Reiner tuvo:

This Is Spinal Tap (director y escritor)

The Sure Thing (director)

Stand by Me (director)

The Princess Bride (director y productor)

When Harry Met Sally (director y productor)

Misery (director y productor)

A Few Good Men (director y productor)

North (director y productor)

The American President (director y productor)

Ghosts of Mississippi (director y productor)

The Story of Us (director y productor)

Alex & Emma (director, productor y actor)

Rumor Has It (director)

The Bucket List (director y productor)

Flipped (director, productor y escritor)

The Magic of Belle Isle (director y productor)

And So It Goes (director y productor)

Being Charlie (director y productor)

LBJ (director y productor)

Shock and Awe (director y productor)

Albert Brooks: Defending my life (director y productor)

God & Country (productor)

Spinal Tap II: The End Continues (director productor y escritor)

The Majestic (actor)

Dickie Roberts: Former Child Star (actor)

Everyone’s Hero (actor)

The Wolf of Wall Street(actor)

And So It Goes (actor)

Sandy Wexler (actor)

Shock and Awe (actor)

Batman (actor)

Hannah Montana (actor)

Wizards of Waverly Place (actor)

30 Rock (actor)

Real Time with Bill Maher (actor)

New Girl (actor)

Mel Brooks: Make a Noise (actor)

The Case Against 8 (actor)

Happyish (actor)

The Comedians (actor)

Normal Lear: Just Another Version of You (actor)

When We Rise (actor)

The History of Comedy (actor)

The Good Fight (actor)

André the Giant (actor)

The big interview (actor)

Hollywood (actor)

Home Movie: The Princess Bride (actor)

Dick Van Dyke 98 Years of Magic (actor)

The Bear (actor)

Rob Reiner, actor y director. (Brian Ach/AP / Brian Ach/Invision/AP)

Rob Reiner habría sido asesinado por su hijo junto a su esposa Michele Reiner

El actor y director Rob Reiner murió en un supuesto asesinato junto a su esposa Michele Reiner causado por su hijo Nick Reiner.

Pese a que aún no existe la confirmación de que Nick Reiner habría asesinado a sus padres en su casa en Brentwood, Estados Unidos, los rumores apuntan al primogénito.

Según información filtrada sobre una llamada de emergencia, bomberos de Los Ángeles pedían refuerzos para una mansión en Brentwood aunque no detalló datos sobre el ataque.

Al momento la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por sus siglas en inglés, sigue investigando el suceso que se dice hubo intervención de arma blanca.

Al rumor de que Nick Reiner habría asesinado a sus padres, se le suma que este ha hablado abiertamente sobre su lucha contra las drogas desde la adolescencia que incluso lo llevó a la indigencia y al ingreso continuo a centro de rehabilitación.