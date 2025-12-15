El nombre de Conan O’Brien ha llamado la atención por haber convivido con Rob Reiner y su esposa Michele Signer, un día antes de que murieran en su mansión en Brentwood.

Fue en una fiesta de Conan O’Brien donde hubo un altercado en la familia Reiner del que se enteraron varios de los invitados, pero ¿quién es el comediante?

Acá te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Fiesta de Conan O’Brien vivió pelea entre Rob Reiner y su hijo Nicki Reiner

¿Quién es Conan O’Brien?

Conan O’Brien es un presentador, comediante, escritor, productor y actor de doblaje que nació en Brookline, Massachusetts en Estados Unidos.

Conan O’Brien es el tercero de seis hijos que tuvo su padre el Dr. Thomas O’Brien y su madre Ruth Reardon, quienes le dieron ascendencia irlandesa.

El programa principal de Conan O’Brien fue Late Night with Conan O’Brien en NBC durante 16 años.

Conan O'Brien, conductor y comediante. (MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

Conan O’Brien ha sido vinculado en más de una ocasión en peleas con otros comediantes creadores de late nights como:

David Letterman

Jay Leno

¿Qué edad tiene Conan O’Brien?

Conan O’Brien tiene 62 años de edad, pues nació el 18 de abril de 1963.

Conan O'Brien, conductor y comediante. (MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

¿Quién es la esposa de Conan O’Brien?

La esposa de Conan O’Brien es Elizabeth Ann ‘Liza’ Powel, con quien se casó en 2002.

¿Qué signo zodiacal es Conan O’Brien?

El signo zodiacal de Conan O’Brien es Aries, pues nació el 18 de abril.

Conan O'Brien, conductor y comediante. (@ConanOBrien)

¿Cuántos hijos tiene Conan O’Brien?

Conan O’Brien tiene dos hijos de su matrimonio con Liza Powel O’Brien, siendo ellos:

Neve O’Brien de 22 años de edad

Beckett O’Brien de 20 años de edad

¿Qué estudió Conan O’Brien?

Conan O’Brien estudió Historia y Literatura en Harvard, asimismo, fue a la Universidad de Oxford donde estudió como Rhodes Scholar, Historia Moderna, pero no concluyó su doctorado.

¿En qué ha trabajado Conan O’Brien?

Estos son algunos de los trabajos que Conan O’Brien ha tenido:

Saturday Night Live (escritor y extra)

Los Simpson (cameo)

Late Night with Conan O’Brien (conductor)

The Tonight Show show Conan O’Brien (conductor)

Happy Ending Again (cameo)

Mi adorable maldición (cameo)

Final Space (productor ejecutivo y guion)

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain

If I Had Legs I’d Kick You

Lego Batman: la película

Conan

El comediante Conan O’Brien celebró una fiesta por Navidad en su casa el 13 de diciembre, siendo ahí donde se presenció un disgusto entre la familia Reiner.

Asistentes a la fiesta de Conan O’Brien compartieron la información luego de que se informó el homicidio de Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, para posteriormente darse a conocer que su hijo Nicki Reiner habría sido detenido por el presunto delito de asesinato.

Según los asistentes a la fiesta, hubo un momento tenso en la reunión que acaparó la atención de todos cuando Rob Reiner discutía con su hijo Nicki Reiner escandalosamente.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Peter Foley/EFE / EFE)

Pese a que no se informó el asunto de la discusión, se subrayó que momentos más tarde del altercado el matrimonio dejó la reunión en casa de Conan O’Brien.

Fue un día después, el 14 de diciembre, que Rob Reiner y su esposa Michele Reiner fueron asesinados en su casa.

Aunque autoridades de California en Estados Unidos no han informado sobre más sobre el homicidio, se cree que su hijo Nicki Reiner podría haber sido el culpable de ello.