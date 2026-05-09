El cantante Carlos Rivera se presenta en la Monumental Plaza de Toros México hoy 9 de mayo en concierto.
Y si ya tiene tus boletos, aquí te traemos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfrutes del concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México:
- Apertura de puertas: 6:00 de la noche
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Mario Sandoval
- Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente
- Duración: 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para Carlos Rivera en Plaza de Toros México del 9 de mayo
¡Vida México! Tour trae por primera vez a Carlos Rivera a la Monumental Plaza de Toros México este 9 de mayo en concierto.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México sea un recorrido musical con lo mejor de su música, pues incluirá:
- Un viaje a todas partes
- El hubiera no existe
- 100 años
- Recuérdame
- Perdiendo la cabeza
- Amo mi locura
- Alguien me espera en Madrid
- Gracias a ti
- Sería más fácil
- Te soñé Tlaxcala
- La historia jamás contada
- Fascinación
- Quedarme aquí
- Sólo por hoy
- Me muero
- Almas
- Que lo nuestro se quede nuestro
- La luna del cielo
- Todavía no te olvido
- ¿Cómo pagarte?
- Te Esperaba
- Regrésame Mi Corazón