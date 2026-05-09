El cantante Carlos Rivera se presenta en la Monumental Plaza de Toros México hoy 9 de mayo en concierto.

Y si ya tiene tus boletos, aquí te traemos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfrutes del concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la noche
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Mario Sandoval
  • Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente
  • Duración: 2:00 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Carlos Rivera
Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram)

Posible setlist para Carlos Rivera en Plaza de Toros México del 9 de mayo

¡Vida México! Tour trae por primera vez a Carlos Rivera a la Monumental Plaza de Toros México este 9 de mayo en concierto.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México sea un recorrido musical con lo mejor de su música, pues incluirá:

  1. Un viaje a todas partes
  2. El hubiera no existe
  3. 100 años
  4. Recuérdame
  5. Perdiendo la cabeza
  6. Amo mi locura
  7. Alguien me espera en Madrid
  8. Gracias a ti
  9. Sería más fácil
  10. Te soñé Tlaxcala
  11. La historia jamás contada
  12. Fascinación
  13. Quedarme aquí
  14. Sólo por hoy
  15. Me muero
  16. Almas
  17. Que lo nuestro se quede nuestro
  18. La luna del cielo
  19. Todavía no te olvido
  20. ¿Cómo pagarte?
  21. Te Esperaba
  22. Regrésame Mi Corazón