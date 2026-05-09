El cantante Carlos Rivera se presenta en la Monumental Plaza de Toros México hoy 9 de mayo en concierto.

Y si ya tiene tus boletos, aquí te traemos los detalles de setlist, telonero y demás para que disfrutes del concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Mario Sandoval

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram)

Posible setlist para Carlos Rivera en Plaza de Toros México del 9 de mayo

¡Vida México! Tour trae por primera vez a Carlos Rivera a la Monumental Plaza de Toros México este 9 de mayo en concierto.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Carlos Rivera en Monumental Plaza de Toros México sea un recorrido musical con lo mejor de su música, pues incluirá: