Supernova: Génesis regresa en la primavera de este 2026, es por ello que se preparan para anunciar a los integrantes de esta edición, así como las peleas, en una transmisión especial.

Dicha transmisión especial de Supernova: Génesis se llevará a cabo a finales de este mes de enero. A continuación te daremos todos los detalles.

¿Cuándo será la transmisión especial de Supernova: Génesis?

La transmisión especial de Supernova: Génesis donde se revelarán todas las peleas, será el 21 de enero a las 5:00 p.m.

Se podrá ver a través del canal de Twitch, https://www.twitch.tv/supernovaboxing.

Presentación especial Supernova: Génesis (Supernova Boxing)

Durante esta transmisión especial de Supernova: Génesis, la cual se espera dure alrededor de 2 horas, se darán todos los detalles de los combates y el evento en general.

Es decir, conoceremos a los peleadores, el número de combates, así como las posibles variaciones de estilo de pelea que podría haber en el evento.

También se podrían mencionar a los artistas que tendrán alguna clase de número musical durante el evento, aunque el principal enfoque será en las peleas.

Se espera que en total sean alrededor de 5 peleas para toda la velada de esta edición de Supernova: Génesis.

Fecha de Supernova: Génesis en CDMX

Supernova: Génesis se llevará a cabo en la Arena CDMX el próximo 26 de abril de 2026, adelantando el evento con respecto a la edición de 2025.

Recordemos que la versión de Supernova: Génesis de 2025 se llevó a cabo en el mes de agosto con bastante éxito, de ahí esta segunda entrega.