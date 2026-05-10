El concierto de Megadeth en Arena CDMX se llevará a cabo este 10 y 11 de mayo, como parte de la gira de adiós de la banda de Dave Mustaine.

Si vas a asistir al concierto de Megadeth en Arena CDMX los días 10 y 11 de mayo, aquí te tenemos todos los detalles.

Setlist del concierto de Megadeth en Arena CDMX

El setlist general que se espera para el concierto de Megadeth en Arena CDMX el 10 y 11 de mayo, es el siguiente:

Tipping Point

The Conjuring / Hangar 18

She-Wolf

Sweating Bullets

I Don’t Care

Dread and the Fugitive Mind

Wake Up Dead

In My Darkest Hour

Let There Be Shred

Tornado of Souls

Symphony of Destruction

Mechanix

Ride the Lightning

Peace Sells

Holy Wars... The Punishment Due

No obstante, toma en cuenta que han estando variando una o dos canciones en su gira por América Latina, así que se esperan algunas sorpresas.

Megadeth (Megadeth / Facebook)

Horario del concierto de Megadeth en Arena CDMX

El concierto de Megadeth en Arena CDMX del 10 y 11 de mayo iniciará a las 9:00 p.m.; se espera una duración de una hora y media.

En ese sentido, el concierto de Megadeth en Arena CDMX se terminaría alrededor de las 10:30 p.m. si inicia en punto de la hora, como está planeado.

Sin embargo, al tener telonero y los clásicos imprevistos de última hora, podría alargar la presentación hasta las 11:00 p.m.

Recomendamos tener esto en mente, tomando en cuenta que el regreso de la Arena CDMX suele ser complicado debido a que solo se cuenta con el Metro como única opción.

Megadeth (@Megadeth )

Telonero del concierto de Megadeth en Arena CDMX

Tanto el 10 como el 11 de mayo, el telonero del concierto de Megadeth en Arena CDMX será la banda mexicana S7N, siendo su primera presentación de este tipo.

De acuerdo con la misma S7N, fue gracias al propio grupo de Dave Mustaine que abrirán el concierto de Megadeth en Arena CDMX.

De momento no se tiene la hora exacta en la que los mexicanos tomarán el escenario, aunque podría ser alrededor de las 8:00 p.m.

Con una presentación de alrededor de media hora, para que Megadeth posteriormente salga a dar su presentación a las 9:00 p.m.