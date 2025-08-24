¿El Temach -de 39 años de edad- y Diego Ruzzarin se enfrentarán en Supernova: Orígenes 2026? Se calientan los ánimos con las declaraciones del influencer contra el filósofo.

Tras el éxito de Supernova: Orígenes 2025 ya se especula sobre una nueva emisión en la que uno de los enfrentamientos podría ser entre El Temach y Diego Ruzzarin, de 42 años de edad.

El Temach reta a Diego Ruzzarin a una pelea en Supernova: Orígenes 2026

Uno de los influencers que levantó la mano para pelear el próximo año en Supernova: Orígenes fue El Temach.

El Temach

Y es que El Temach retó públicamente a Diego Ruzzarin para que aceptará pelearse con él si es que se realiza Supernova: Orígenes 2026.

“Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala” El Temach

El Temach aseguró que estaba dispuesto a entrenar con disciplina y profesionalismo para medirse físicamente contra Diego Ruzzarin y así dar un buen espectáculo boxístico.

Este generando ha generado gran expectativa y es que El Temach y Diego Ruzzarin se han popularizado en las redes sociales en diferentes sectores.

Mientras que El Temach se ha hecho viral por sus mensajes sobre relaciones y masculinidad, incluso ha sido tachado de machista.

Diego Ruzzarin es conocido por su enfoque crítico hacia la política, la filosofía y el consumo.

Diego Ruzzarin acepta pelear con El Temach en Supernova: Orígenes 2026, pero con esta condición

Cabe recordar que la rivalidad entre El Temach vs Diego Ruzzarin surgió en el terreno digital y ahora estarían dispuestos a llevarla al ring.

Sin titubeos Diego Ruzzarin aceptó el combate contra El Temach, pero quiso elevar la propuesta.

Y es que Diego Ruzzarin retó a El Temach a un debate donde pueda haber un intercambio de ideas.

De esta manera El Temach y Diego Ruzzarin podrían tener un enfrentamiento doble: primero una confrontación intelectual y después la pelea en el ring.

“Sí, ¿Por qué, no? Negociemos, encantado, de hecho estaría chingón, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podamos hacer la pelea, así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring, suena bien, ¿no?” Diego Ruzzarin

En su video, Diego Ruzzarin compartió que desde hace aproximadamente dos años ha buscado una confrontación dialéctica con El Temach.

Diego Ruzzarin atribuye esta falta de apertura al diálogo a un presunto “miedito” por parte de El Temach a querer debatir sus ideas.

“Me estoy enterando por acá que al parecer ‘El Temach’ me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova, a lo cual digo: ‘Oye, cobarde, llevo como dos años invitándote a tener una conversación, un debate, y por lo visto como que no se te antojó, te dio miedito, y ahora me estás invitando a pelear box” Diego Ruzzarin

La posible pelea entre El Temach y Diego Ruzzarin ha generado gran interés, aunque se desconocen detalles y todavía no se ha confirmado Supernova: Orígenes 2026.