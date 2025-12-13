La preventa de boletos para Supernova: Génesis fue anunciada de manera oficial por los organizadores del evento.

Todo lo que tienes que hacer para conseguir tus entradas es completar un registro en línea con el que podrás acceder a precios especiales.

Registro para la preventa de boletos de Supernova: Génesis

De acuerdo con información de Supernova: Génesis, la preventa de boletos estará disponible del lunes 15 de diciembre de 2025 al miércoles 26 de enero de 2026.

Para acceder a la preventa entra al link disponible en las redes oficiales de Supernova: Génesis, donde de dirigirán a un formulario de Google donde deberás:

Ingresar tu correo electrónico

Colocar tus datos: nombre, fecha de nacimiento, país y estado

Responde las preguntas sobre el evento (rango de precios y experiencia)

Envía tu solicitud

Precio de los boletos para Supernova: Génesis

La preventa y venta general de boletos se realizará por medio de Superboletos. Además, cabe aclarar que no es necesario ser tarjetahabiente de algún banco en específico.

Sin embargo, todavía se desconoce el precio de los boletos para Supernova:Génesis.

¿Cuándo y dónde es el próximo Supernova: Génesis?

Tras el éxito de la primera edición de Supernova: Orígenes, vuelve el evento de boxeo de exhibición favorito de los fans.

La cita es el próximo domingo 26 de abril de 2026 en Arena CDMX.

Los peleadores de la segunda edición todavía no han sido revelados, siendo la contendiente Alana Flores la única confirmada para Supernnova: Génesis.

La peleadora regresa tras su combate contra la actriz Gala Montes.