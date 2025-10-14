Gabriel Soto -de 50 años de edad- quiere participar en Supernova: Génesis y quiere como contrincantes a David Zepeda o Poncho de Nigris.

A casi un año del Supernova: Génesis, Gabriel Soto ya se apuntó para ser parte de las peleas y revela con quién le gustaría subirse al ring.

Gabriel Soto quiere pelear en Supernova: Génesis y con esto personajes

Supernova: Génesis será el 17 de mayo de 2026 en la Arena CDMX y Gabriel Soto quiere ser uno de los peleadores estelares.

En un encuentro con medios, Gabriel Soto reveló que habló con Miguel Ángel Fox, organizador del evento, para ser parte del Supernova: Génesis.

“Yo ya le dije a Miguel Ángel Fox: ‘Oye, ya estoy listo’, estuve dos años con problemas de salud, no estaba al cien para poder entrenar, pero ahora, ya, al que me echen encima” Gabriel Soto

¿#GabrielSoto SE PELEARÁ con #PonchoDeNigris y #SebastiánRulli? El actor revela si estará dispuesto a subirse al ring. #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/UrGyRU8mPk — De Primera Mano (@deprimeramano) October 13, 2025

Gabriel Soto mencionó que no pudo participar en la primera edición de Supernova: Orígenes debido a que tuvo problemas de salud.

Pero, el actor asegura que ya está entrenando y dispuesto a pelear en Supernova: Génesis.

Incluso, el actor reveló que le gustaría subirse al ring con David Zepeda -de 52 años de edad- o Poncho de Nigris, de 49 años de edad.

“Con un boxeador profesional no, me encanta el boxeo, lo practico a nivel amateur (…) David Zepeda, Pocho de Nigris, José Ron” Gabriel Soto

Gabriel Soto ya se vio arriba del ring con alguno de sus compañeros, incluso con el actor José Ron, de 44 años de edad.

¿Gabriel Soto será parte de las peleas estelares de Supernova: Génesis?

Supernova: Génesis no ha revelado las peleas y artistas que se presentarán en mayo de 2026.

Pero, Gabriel Soto dio a entender que Miguel Ángel Fox ya lo había invitado para el Supernova: Orígenes .

El actor ya habló con él para confirmarle que está dispuesto a ser parte del evento, por lo que sí podría pelear en Supernova: Génesis.

Supernova: Génesis hará un anuncio el 14 de octubre y los seguidores ya están proponiendo a sus peleadores favoritos.

Hay quienes quieren ver a Alfredo Adame -de 67 años de edad- contra Carlos Trejo, de 60 años de edad.

Mientras otros quieren una nueva pelea de Mario Bautista -de 29 años de edad- pero ahora contra Juanpa Zurita, de 29 años de edad.