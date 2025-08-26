Cielo Anais -de 29 años de edad- quiere ser parte de Supernova: Orígenes 2026, evento al que le gustaría ingresar en compañía de El Abelito.

Aunque Cielo Anais y El Abelito son amigos, a la influencer potosina le gustaría agarrarlo a golpes en Supernova: Orígenes 2026.

¿Cielo Anais se pelearía con El Abelito? La influencer se ve en Supernova: Orígenes 2026

A su paso por el podcast Cómplices del desmadre, Cielo Anais reveló su interés de subirse al ring con El Abelito en Supernova: Orígenes 2026.

Ahora que las peleas de box entre personalidades se han puesto de moda, Cielo Anais quiere facturar agarrándose a golpes con El Abelito, de 25 años de edad.

Aunque aún no hay peleas mixtas, la influencer da por hecho que tendría un buen desempeño.

Ya que de niña le gustaba juntarse con pandilleros y por eso cree que podría ser buena para los golpes.

Por lo que si organizadores del espectáculo le abren la puerta, propondrá a El Abelito como su contrincante.

Cabe mencionar que Cielo Anais, al igual que El Abelito, es una mujer de talla baja.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

El Abelito es el gran favorito de La Casa de los Famosos México 2025

Actualmente, muchas personas dan por hecho que El Abelito será el ganador de La Casa de los Famosos Mexico 2025.

Y es que su sencillez, autenticidad y humor, han convertido a El Abelito en el favorito de la audiencia de La Casa los Famosos México 2025.

Por lo que se cree que el influencer llegará a la final del reality show junto a sus compañeros de “La triple A”:

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad

Aaron Mercury, de 24 años de edad

Aunque nada está escrito, se sabe que la televisora ya tiene los ojos puestos en El Abelito.

Quienes lo incluirán en varios de sus proyectos una vez que concluya su participación en el reality.

Por lo que no debe sorprender que amigos y conocidos de El Abelito lo busquen para que realice alguna colaboración en diversos podcast.