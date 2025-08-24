Cojo Feliz retó a Adrián Marcelo- de 35 años de edad- a una pelea de box, ¿para Supernova: Orígenes 2? Te contamos los que sabemos.

Después del éxito de Supernova: Orígenes, muchos creadores de contenido, actores y comediantes quieren subirse al ring.

Cojo Feliz lanza reto a Adrián Marcelo para una pelea de box, ¿serán parte de Supernova: Orígenes 2?

En su más reciente video de YouTube, el Cojo Feliz- de 35 años de edad- retó a Adrián Marcelo a una pelea de box.

Junto al Tío Rober- de 46 años de edad- el comediante lanzó el desafío al youtuber.

“¿Qué onda, Adrián, nos damos en la madre o qué? Tú pon las reglas, si me dan un año de entrenar sí se arma. Sin bastón... con reglas de box derechas...Contáctame tú con tu equipo, es oficial aquí, no nos rajamos. Un tiro derecho, de cabrones. Si me gana pues ya, nadie te va decir que le pegaste a un inválido. Este inválido es bien ver#$%ro y se lo merecía. Vamos a darnos en la madre en donde nos digas. Esto es legal, cuándo es el tiro, lo grabamos... y cobramos.” El Cojo Feliz

El Cojo Feliz preguntó al Tío Rober si le entusiasmaba la pelea y qué si lo acompañaría en su esquita durante el combate.

Cabe mencionar que hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido en redes sociales a las palabras del Cojo Feliz.

Durante su programa con El Tío Rober, el Cojo Feliz explicó cómo fue que estuvo en Supernova: Orígenes en el Palacio de los Deportes.

Además de que detalló la manera en que terminó apareciendo detrás de Barbara de Regil-de 38 años de edad- quien retó a Alana Flores para un próximo combate.

Igualmente, el Cojo Feliz destacó lo emocionante que resultó el combate de Supernova: Orígenes, por lo que se le ocurrió pelearse con Adrián Marcelo con quien no se lleva bien.

Para nadie es un secreto que Adrián Marcelo y el Cojo Feliz no se llevan bien.

Adrián Marcelo, youtuber. (@AdrianMarceloPrimero)

En marzo 2025, tuvieron una polémica luego de que Adrián Marcelo criticara al comediante por pedirle con “desdén” abrir su show en el Teatro Metropólitan en CDMX.

Dichas declaraciones generaron una respuesta del Tío Rober quién calificó a Adrián Marcelo por ser alguien “sin talento”.

Por ello, muchos creen que su combate sería posible para una nueva edición de Supernova: Orígenes.

El Cojo Feliz, comediante. (@Cojofeliz)

¿Cuándo será Supernova: Orígenes 2?

De momento, no hay una fecha confirmada para Supernova: Orígenes 2026, ni tampoco los peleadores que se subirán al ring.

Hasta el momento, el único reto oficial es el de Alana Flores-de 24 años de edad- contra Bárbara de Regil.

Sin embargo, también se espera que ocurra una pelea del Temach contra Diego Ruzzarin, además del comabte de Adrián Marcelo y el Cojo Feliz.