Uno de los shippeos más fuertes e inesperados de La Casa de los Famosos México 2025 fue el de Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris.

Esta dupla ha generado simpatía entre los fans del reality show, en especial en la mamá de Aaron Mercury.

Mamá de Aaron Mercury autoriza shippeo con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Fue en un encuentro con reporteros que la señora Nancy, mamá de Aaron Mercury, fue cuestionada por la camaradería de su hijo con Aldo Tamez de Nigris.

Al respecto se mostró muy emocionada: “A mí voy a decirles que yo me subí a ese barco hace mucho, la verdad. Ese bromance se me hace súper lindo”.

Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris (Captura de video)

En este sentido, la mamá de Aaron Mercury explicó que le gusta la relación que ambos sostienen debido a que ambos son jóvenes.

Además de que ve a su hijo y a Aldo Tamez de Nigris como dos personas que guían sus acciones en La Casa de los Famosos México 2025 por la lealtad.

“Se hacen amigos y si a alguien le dices ‘amigo’ es difícil que rompan eso, entonces se me hace padrísimo”, dijo la mamá de Aaron Mercury.

Mamá de Aaron Mercury también está al tanto del shippeo con Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025

La mamá de Aaron Mercury también fue cuestionada por el shippeo que en redes ha surgido con Elaine Haro.

Al respecto, la señora Nancy no se mostró en contra, admitiendo que también se le hace lindos verlos juntos en La Casa de los Famosos México 2025.

“Son dos chicos muy jóvenes que tienen que estar en eso, se divierten, ya el proyecto es como tenso, como para que no vayan y se relajen un poco y se diviertan”. Mamá de Aaron Mercury

Aaron Mercury y Elaine Haro (Captura de video)

Funan a Elaine Haro por “acoso” a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025

Si bien fans y la producción de La Casa de los Famosos México 2025 incentivan el shippeo de Aaron Mercury y Elaine Haro, usuarios ven una realidad diferente.

En las últimas semanas, la joven actriz ha sido señalada en redes sociales como la "acosadora" del influencer.

En redes aseguran que pese a las negativas de Aaron Mercury, Elaine Haro insiste en acercarse a él.

Motivo por el cual, usuarios también han hecho un llamado a la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto, para pedir medidas en contra del “acoso” de Elaine Haro contra Aaron Mercury.