Mediante el podcast “Más allá del hoyo” que se transmite por YouTube, Yetus Prime aclara si ahora que Aldo Tamez de Nigris está en La Casa de los Famosos México 2025, le está dando su apoyo.

No es ningún secreto. La amistad entre Aldo Tamez de Nigris, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, con Yetus Prime, se fracturó por un tema laboral.

Por lo que fans del exfutbolista desean que ambos se reconcilien y, si es posible, vuelvan a trabajar juntos.

¿Yetus Prime apoya a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025? Esto dijo en su podcast de YouTube

“(Aldo Tamez) de Nigris, te voy a partir tu madre cabrón”, dijo Yetus Prime cuando salió a relucir el nombre del habitante de La Casa de los Famosos México 2025 en un programa de YouTube.

Para tranquilidad de los fans de Aldo Tamez de Nigris, todo se trató de una broma: “Estoy mamando”, agregó Yetus Prime y enseguida reveló si está apoyando al habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Para satisfacción del fandom de ambos, Yetus Prime, de 26 años, sí apoya al atleta ya que pese a sus diferencias, prioriza su amistad.

“Soy team genuino... Fuimos amigos de toda la vida. Lo que pasó fueron temas de trabajo, me cure, y yo siempre lo voy a apoyar" Yetus Prime

Y finalmente aseguró que aún lo quiere, razón por la que salió en su defensa cuando Facundo, de 47 años, le jugó una pesada broma que indignó a la audiencia del reality show.

Yetus Prime revela si sería parte de La Casa de los Famosos México 2025

A poco de que Yetus Prime saliera en defensa de Aldo Tamez de Nigris cuando Facundo lo tiró en La Casa de los Famosos México 2025, seguidores del influencer le pidieron ingresar al reality show.

Personas creen que sería una buena idea que Yetus Prime ingresará en la dinámica “congelados” para reconciliarse con Aldo Tamez de Nigris, lo que aseguran elevaría el rating de La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque Yetus Prime no dijo si piensa prestarse al juego, hoy admite que sí ingresaría a La Casa de los Famosos México 2025.

Lo haría por dinero, por supuesto, no quiso revelar la cantidad que le pedirá a la producción.

"Yo entro si me llegan al precio. La tele ya sabe mi precio, güey" Yetus Prime