El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México (CDMX) anunció una posible denuncia penal debido a la repinta de infraestructura de la capital de color amarillo a lila y luego nuevamente a amarillo como parte de las acciones de la llamada “ajolotización”.

“Si no acuden al llamado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estaremos presentando en próximos días una denuncia contra quien resulte responsable por el quebranto al erario público capitalino” Miguel Errasti. PAN CDMX

Miguel Errasti, secretario de Gobierno del PAN CDMX, destacó que “hoy vemos que, después de gastar casi 10 mil millones de pesos en pintura que prácticamente se fue a la basura, nuevamente el gobierno capitalino está pintando los puentes peatonales porque desde un inicio violó la ley” y ello evidencia el desconocimiento de las normas jurídicas.

El panista señaló que debido al quebranto de las finanzas públicas es importante esclarecer el error al pintar de lila la ciudad y que lo paguen los funcionarios responsables con sanciones administrativas o hasta penales.

Plantean comparecencia de titular de Sobse por repinta de lila a amarillo

El PAN CDMX planteó la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, pues dijeron que hay un quebranto a las finanzas públicas y este debe pagarse.

“Haremos un llamado al grupo parlamentario del PAN en el Congreso para que llamen a la brevedad a comparecer al secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto… que el titular de Obras CDMX hable sobre el quebranto visible al erario capitalino y pague las consecuencias”, anunció el panista.

Miguel Errasti pidió poner un alto a ridiculeces, improvisaciones y ocurrencias para la CDMX y evitar que los recursos se vayan a la basura.

PAN critica ajolotes pintados en lugar de conservación

Desde el PAN nacional y local denunciaron que la “ajolotización” puede ser un desvió para el “cochinito electoral” de 2027 a pesar de que hay necesidad de dar mantenimiento al drenaje de la ciudad o mejorar el transporte público.

Priscila Vera, coordinadora de Medio Ambiente del CEN PAN, dijo que es una vergüenza que para el Mundial 2026 solo se hayan centrado pintar ajolotes en toda la ciudad en lugar de destinar recursos para mantener viva a la especie endémica de México.