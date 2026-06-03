El conductor Eduardo Videgaray compartió la ficha de búsqueda de Daniel Garay Tanamachi, el empresario de Sinaloa que desapareció el 17 de mayo de 2026 en Country Club, Guadalajara.

Sin ahondar en el lazo que podría vincular a Eduardo Videgaray y Daniel Garay Tanamachi, el conductor solo pidió compartir su ficha de búsqueda.

Eduardo Videgaray pide ayudar a localizar a Daniel Garay Tanamachi. (@eduardovidegaray)

Eduardo Videgaray pide ayuda en la búsqueda de Daniel Garay Tanamachi

Eduardo Videgaray compartió la ficha de búsqueda del empresario Daniel Garay Tanamachi, quien desapareció en Guadalajara.

Con el breve texto de “Favor de ayudar a viralizar. Gracias”, Videgaray compartió la ficha de búsqueda donde no solo se da la información física de Daniel Garay Tanamachi, sino también cómo se veía el día que desapareció.

Videgaray compartió este post en todas sus redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, donde acumula casi 2 millones de seguidores en conjunto.

Según la ficha de búsqueda de Daniel Garay Tanamachi compartida por Eduardo Videgaray, al momento de la desaparición el empresario vestía:

Playera de manga corta azul eléctrico

Jeans lisos de mezclilla azul oscuro

Tenis sin agujetas azul muy oscuro con suela blanca

Para brindar información sobre el paradero de Daniel Garay Tanamachi piden comunicarse al 333 837 6000 extensión 16724, correspondiente a la Fiscalía del Estado de Jalisco.