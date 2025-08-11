Seguidores de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- no olvidan la estrecha relación que tenía con Yetus Prime antes de La Casa de los Famosos México 2025

Por lo que quieren que producción de La Casa de los Famosos México 2025 invite a Yetus Prime para que éste retome su amistad con Aldo Tamez de Nigris.

Y es que la agresión de Facundo hacia el tiktoker generó una posibilidad de reconciliación.

Piden que Yetus Prime entre a Congelados con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris no se dirigen la palabra, el deportista expresó su admiración por el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 ante la agresión de Facundo.

Yetus Prime -de 26 años de edad- aplaudió que Aldo Tamez de Nigris no golpeara a su compañero de La Casa de los Famosos México 2025 que quería provocarlo.

“Eso lo hizo para que lo prenda, para que se lo putee y lo sacara, pero el Aldito se retuvo bien la pinche sangre, porque yo sí me lo putéo... Trae buenos huev... el Aldo se los agarró bien” Yetus Prime

Yetus Prime (Instagram yetus_prime / Instagram yetus_prime)

Palabras que generaron pequeñas esperanzas entre los seguidores de ambos, quienes piden que producción invite a Yetus Prime al reality show.

Fans creen que es buena idea que el deportista ingrese en la sección de Congelados, donde Aldo Tamez de Nigris no podrá hablar, pero podrá escuchar el verdadero sentir de su ex amigo.

Sin embargo, será producción quien decida, sobre todo porque ya que esta historia ya se contó.

En La Casa de los Famosos México 2024, Paul Stanley ingresó para reconciliarse con Mario Bezares .

¿Por qué se pelearon Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris?

Según contó Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famoso México 2025, su pelea con Yetus Prime fue por mala comunicación y por una lucha de egos.

La amista entre Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime se quebró cuando el tiktoker comenzó a convivir más con su tío, Poncho de Nigris.

El deportista acusó de “traidor” al tiktoker cuando lo vio en el podcast Jalando Fierro, nombre que considera es una copia de su programa en YouTube, Más allá del fierro.

Yetus Prime dio por hecho que el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 no defendió su idea.

Pese a que Aldo Tamez de Nigris lo invitó al podcast Jalando Fierro, este no aceptó porque sería darle publicidad a Poncho de Nigris.

Este no fue el único desprecio que el deportista le hizo a su amigo, quien en distintas ocasiones le pidió grabar varios programas, ya que Yetus Prime se quejaba de que no podía viajar tan seguido.

Una de las razones por la que el proyecto “Más allá del fierro” no despegó.