¿Yetus Prime -de 27 años de edad- se va a reencontrar con Aldo Tamez de Nigris? En video de YouTube responde si es que podría ir a La Casa de los Famosos México 2025.

Tal parece que La Casa de los Famosos México 2025 podría unir a Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad-, luego de la pelea que tuvieron.

¿Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris se van a reencontrar en La Casa de los Famosos México 2025?

Arturo González, mejor conocido como Yetus Prime, acusó a Aldo Tamez de Nigris de robarse el formato de su podcast para hacer uno similar con su familia.

Yetus Prime (Instagram yetus_prime / Instagram yetus_prime)

Pese a que eran grandes amigos, la relación entre Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris llegó a su fin, sin embargo las cosas podrían cambiar.

Y es que a través de su podcast, Yetus Prime respondió si es que podría reencontrarse con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Yetus Prime aseguró que no tendría problema en encontrarse con Aldo Tamez de Nigris y es que tomaría esta situación como una oportunidad.

“Sí, si me lo manda el de arriba hay que abrazar” Yetus Prime

En el video compartido en YouTube, Yetus Prime confesó que le han dicho colgado tras opinar sobre lo que ha pasado con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Yetus Prime recordó que con Aldo Tamez de Nigris han sido hermanos, pero tuvieron sus problemas y por eso se distanciaron.

“He visto muchos comentarios en el TikTok después de que respondí la pregunta cuando el pinche Facundo lo tiró que pinche colgado, hemos sido hermanos desde hace rato, obviamente tuvimos nuestros pedos” Yetus Prime

Yetus Prime aclara que si la gente pide que este en La Casa de los Famosos México 2025 para reencontrarse con Aldo Tamez de Nigris lo hará

Yetus Prime dejó en claro que siempre va a responder cuando le pregunten por Aldo Tamez de Nigris, porque de todas maneras lo van a juzgar.

En el video, Yetus Prime aclaró que si la gente pide que este en La Casa de los Famosos México 2025 lo hará porque trabaja para el público.

“Si me preguntan tengo que contestar, si me lo piden claro que si porque al fin de cuentas tú sabes que esto también se hace para la raza y a la raza lo que pida” Yetus Prime

Yetus Prime dejó en claro que si ir a La Casa de los Famosos México 2025 y reencontrarse con Aldo Tamez de Nigris lo va a sanar no lo va a dudar dos veces.

“Si ir a La Casa de los Famosos me va a sanar, hay que jugarla” Yetus Prime

Cabe recordar que en La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris dejó en claro que no tendría problema en encontrarse con Yetus Prime e incluso volver a trabajar juntos.

Y es que para Aldo Tamez de Nigris hacían una gran mancuerna y los dos ganaban con su podcast.