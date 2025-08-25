Este domingo 24 agosto los cuartos Día y Noche de La Casa de los Famosos México 2025 se disputan el favor del público en la gala de eliminación.

Uno de los 12 habitantes será eliminado el día de hoy, dando inicio así a la quinta semana de competencia en el reality show más famoso de México.

Facundo salva a Shiky y lo baja de la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025

El viernes de fiesta temática se jugó la final por el robo por la salvación entre tres habitantes:

En un reto de destreza que tenía como fin acumular la mayor cantidad de puntos, fue Facundo quien se impuso con un amplio margen de diferencia.

Una vez en la sala de La Casa para completar el robo de la salvación, el presentador y comediante bajó de la placa a su amigo de años, Shiky.

La Casa de los Famosos México 2025: Ocho nominados entre la placa de nominados

El miércoles 20 de agosto habitantes en pie de La Casa de los Famosos México 2025 enfrentaron una gala de nominación diferente.

La Jefa hizo un cambio en la dinámica y metió unos cochinitos de barro para meter el factor “azar” entre los habitantes.

Cada uno de los cochinitos tenía una consigna con un cambio especial y sorpresa para cada nominación individual.

Entre los cambios se estipulaban premisas como:

Nominación anulada

Otro habitante nominará por ti

Nomina con 1 punto a dos habitantes más

Restas dos puntos a tu nominación total

Fue gracias a este cambio en la dinámica que, por primera vez en La Casa de los Famosos México 2025, hubo ocho habitantes en la placa de nominados:

Doble líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025

El lunes 18 de agosto un acontecimiento único tuvo lugar en La Casa de los Famosos México 2025.

La prueba de líder tuvo un total de tres finalistas al final del día. Sin embargo, fue La Jefa quien tomó la determinación final.

Aaron Mercury y Facundo fueron líderes de la semana al resistir los seis minutos de la prueba de fuerza y resistencia.

Esto después de que ambos no se soltaran de los troncos giratorios de la prueba “Troncos locos”.