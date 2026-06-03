El Gobierno de México combatirá la desinformación con “Derecho de Replica”, un nuevo proyecto conducido por Luisa Alcalde.

Este programa iniciará transmisiones esta semana. Su debut oficial está programado para este 3 de junio de 2026, pero...

¿Qué es Derecho de Réplica? El nuevo proyecto de Luis Alcalde

Derecho de Réplica es el complemento de la ya conocida sección “El detector de mentiras” que se transmite por la Mañanera del Pueblo, encabezada por Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad-.

La titular del proyecto es Luisa Alcalde -de 38 años de edad- quien, a través del Derecho de Réplica- hará frente y combatirá campañas de desinformación.

Luisa María Alcalde, ex dirigente de Morena, llega a la Consejería Jurídica tras invitación de Sheinbaum ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

El propósito no es atacar a medios de comunicación y periodistas, aclaró la Consejera Jurídica de Presidencia en una pasada conversación con Joaquín López Dóriga.

Con datos oficiales e información verificable proporcionada por Secretarías de Estados, se desbaratarán versiones erróneas sobre temas de interés nacional que circulan en redes sociales y medios de comunicación.

Además de exponer campañas de desinformación, se mostrará cómo operan las redes sociales frente a la administración pública.

Detalles del programa Derecho de Réplica conducido por Luisa Alcalde

Además de hacer frente a información falsa con respectivas aclaraciones sustentadas con datos oficiales, Derecho de Réplica tendrá una sección especial propuesta por la Presidenta de México que se titula: “El mitómano de la semana”.

Esta sección expondrá al medio de comunicación o periodista cuya mentira causó más impacto en los últimos días.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México (Moisés Pablo Nava)

Horario y trasmisión del programa Derecho de Réplica con Luisa Alcalde

Derecho de Réplica arrancará transmisiones esta tarde. A continuación todo lo que tienes que saber: