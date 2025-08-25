Mariana Botas -de 35 años de edad- tiene furiosos a los fans de Aldo de Nigris por su actitud en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, durante la cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas se apoderó de la única sudadera de Aldo de Nigris.

Mariana Botas se apodera de la sudadera de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Mariana Botas ya no pasa frío en La Casa de los Famosos México 2025 gracias a la sudadera que Aldo de Nigris -de 26 años de edad- le prestó de buena fe.

Misma prenda que Aldo de Nigris ya intentó recuperar, pero que Mariana Botas se ha negado a devolver porque “hace frío” en el cuarto Día.

Mariana Botas (Mariana Botas Instagram @marianabotasl)

La sudadera de color gris y tela de borrega, ha sido usada por Mariana Botas para no pasar frío en La Casa de los Famosos México 2025.

Y, aunque Aldo de Nigris se la pidió más de una vez, ella busca cualquier excusa para no devolverla .

“No te la vayas a llevar”, le ha dicho Aldo de Nigris a Mariana Botas, quien está en la cuarta placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Y aunque la actriz le prometió hasta entregarle su ropa limpia, parece que los fans de Aldo de Nigris están cansados de ella.

“No me la voy a llevar, ya guardé toda mi ropa. Mañana te la meto a lavar en la mañana, pero si no me voy la puedo volver a secuestrar.” Mariana Botas

Fans de Aldo de Nigris explotan vs Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025

Aldo de Nigris tiene un buen número de seguidores afuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Quienes no solo están listos para salvarlo de la eliminación, también arman campañas en redes sociales en contra de sus enemigos.

Aunque Aldo de Nigris y Mariana Botas no se han declarado la guerra dentro del reality, algunas actitudes de la actriz tienen molesto al fandom regio.

Especialmente porque, según comentarios en redes sociales, Mariana Botas se está “inventando una historia de amor” con Aldo de Nigris .

Aunque el influencer no le ha creado falsas ilusiones a su compañera, el acercamiento forzado de Mariana Botas hacia Aldo de Nigris ha sido evidente.