Lo que algunos ven como una amistad en La Casa de los Famosos México 2025 traspasó los límites gracias a una fanfic de Wattpad dedicada a Aldo Tamez de Nigris de 25 años de edad, y Aarón Mercury.

Para algunos Aldo Tamez de Nigris uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 es un ‘mueble’ más, pero para otros ha sido la musa para hacer la mejor fanfic en Wattpad.

Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury debutan en Wattpad tras su conexión en La Casa de los Famosos México 2025

La unión en los cuartos de La Casa de los Famosos México 2025 es poderosa, lo que ha desatado una conexión única entre Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury de 24 años de edad.

Debido a un tweet, se dio a conocer que la fanaticada de Aldo Tamez de Nigris hizo uso de la imaginación con una fanfic que ni los conductores creerían que existe.

Y es que el integrante de la familia de Nigris fue la musa para crear ‘Lo que ví en tus ojos’ una fanfiction en Wattpad que creó todo un drama amoroso entre:

La fanfic de Wattpad narra la historia de Aldo de Nigris, “un alfa dominante” que fue “criado entre lujo y reglas” con su vida planeada y con Elaine Haro como “la omega dominante de la élite y la compañera perfecta”.

Y aunque todo pareciera impecable, Aldo de Nigris “harto de que su vida esté siendo controlada” decide escapar con Aarón Mercury “un omega recesivo que atiende un bar de mala muerte”.

Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury inspiran novela en Wattpad por La casa de los famosos México 2025 (Wattpad / Captura de pantalla)

La fanfic de Wattpad de Aldo Tamez de Nigris fue compartido en la app el 3 de agosto y hasta el momento tiene cinco capítulos disponibles para leer siendo el 13 de agosto la última actuación.

Aldo Tamez de Nigris debuta en Wattpad, pero no es la única fanfic que tiene con Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México 2025

Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury debutaron en Wattpad con una fanfic sacada de la imaginación de los fans de La Casa de los Famosos México 2025, pero no es la única.

Aunque ‘Lo que ví en tus ojos’ está impactando, debes saber que no es la única fanfic que tienen juntos, pues se encontraron al menos cuatro más de la ‘pareja’ del cuarto Noche:

Diez semanas

Luces, Cámara ¡Amor!

Entre el amor y la corona

Celos toxicidad posesividad ¿amor?

Libro de Aldo de Tamez de Nigris y Aarón Mercury en Wattpad por La casa de los famosos México 2025. (wattpad / Captura de pantalla)

Libro de Aldo de Tamez de Nigris y Aarón Mercury en Wattpad por La casa de los famosos México 2025. (wattpad / Captura de pantalla)

Libro de Aldo de Tamez de Nigris y Aarón Mercury en Wattpad por La casa de los famosos México 2025. (wattpad / Captura de pantalla)

Libro de Aldo de Tamez de Nigris y Aarón Mercury en Wattpad por La casa de los famosos México 2025. (wattpad / Captura de pantalla)

Por ello, se cree que hasta el día en que La Casa de los Famosos México 2025 termine, Aldo Tamez de Nigris no dejará de tener fanfic en Wattpad con Aarón Mercury u otro integrante del reality show.