Laufey tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes. A continuación te decimos los precios de los boletos, fecha y preventa.

El concierto de Laufey será:

Fecha: 12 de septiembre

Lugar: Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: viernes 5 de junio

Venta general: lunes 8 de junio

Boletera: Ticketmaster

Laufey tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes (Ocesa/@ocesa_total)

Laufey en el Palacio de los Deportes: precio de los boletos

La gira “A Matter of Time Tour: The Final Shows” de Laufey llegará a México con un concierto en el Palacio de los Deportes.

Hasta el momento, la boletera no ha revelado los precios de los boletos, pero se estima que los costos oscilen entre 800 y 3,000 pesos basándose en el concierto que la cantante dio el año pasado.

El Palacio de los Deportes se ubica en Añil 667, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Laufey quiere activar a su fans mexicanos

La música de Laufey fusiona pop, jazz y musica clásica creando su propio universo llamado “Laufey Land”.

Laufey debutó en la musica en 2021 con su EP “Typical of Me”, el cual llegó a los 5 millones de reproducciones globales, siendo uno de los mejores debuts en Spotify.

La cantante tendrá dos conciertos en Brasil:

Río de Janeiro: 7 de septiembre

San Paulo: 9 de septiembre

Laufey ha llevado su gira “A Matter of Time Tour: The Final Shows” a Estados Unidos y Tailandia, donde ha interceptado canciones como “Falling Behind” y “From the Start”.