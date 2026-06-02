Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la edición 2026 del Coca-Cola Flow Fest y las fases de preventa ya fueron anunciadas:

Venta Beyond: martes 2 de junio a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: miércoles 3 de junio a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: jueves 4 de junio a las 2:00 p.m.

Venta general: viernes 5 de junio a las 2:00 p.m.

Coca Cola Flow Fest (@cocacola_flow / Instagram)

Precios de los boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026

La venta de boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará por medio de tres diferentes abonos, cada uno en cuatro diferentes fases, que son:

Abono general:

General Fase 1 - 3,075.25 pesos

General Fase 2 - 3,571.25 pesos

General Fase 3 - 4,030 pesos

General Fase 4 - 4,426.75 pesos

General Fase 5 - 4,680.75 pesos

Abono comfort pass:

Comfort Pass Fase 1 - 3,467.75 pesos

Comfort Pass Fase 2 - 3,994.75 pesos

Comfort Pass Fase 3 - 4,469 pesos

Comfort Pass Fase 4 - 5,048.75 pesos

Abono Banamex plus:

Banamex Plus Fase 1 - 6,175.25 pesos

Banamex Plus Fase 2 - 7,006 pesos

Banamex Plus Fase 3 - 7,998 pesos

Banamex Plus Fase 3 - 9,275.25 pesos

Abono CLUB (Fase única):

CLUB - 18,000 pesos

Coca-Cola Flow Fest 2022 (@cocacola_flow)

¿Qué incluyen los abonos del Coca-Cola Flow Fest 2026?

Los abonos son paquetes que incluyen entradas para los dos días del Coca-Cola Flow Fest 2026, siendo cada uno tiene beneficios como:

Abono general:

Acceso a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones de los patrocinadores

Abono comfort pass:

Baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass.

Entrada exclusiva y rápida al festiva

No tiene acceso al área Banamex Plus

Abono Banamex plus:

Lugar de estacionamiento preferencial (un lugar por cada 4 o más personas dentro del vehículo con boleto Banamex Plus del mismo día)

Fast line para acceso al festival

Pit lateral a los escenarios principales

Plataforma elevada en escenario principal

Préstamo de baterías para cargar tu celular

Área de mesas y zona de descanso

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Selección gastronómica

Hot Spot con Wi-Fi

Baños Premium

Guardarropa

Zonas exclusivas de recarga

Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales (con costo adicional)

Cabe destacar que, por el momento, la venta de boletos se hará exclusivamente por abonos . Es decir, por los dos días del festival.

Detalles de la venta individual (de un día) se darán a conocer en próximos días, así como sus dinámicas de compra para el público.