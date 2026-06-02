Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la edición 2026 del Coca-Cola Flow Fest y las fases de preventa ya fueron anunciadas:
- Venta Beyond: martes 2 de junio a las 9:00 a.m.
- Preventa Priority: miércoles 3 de junio a las 9:00 a.m.
- Preventa Banamex: jueves 4 de junio a las 2:00 p.m.
- Venta general: viernes 5 de junio a las 2:00 p.m.
Precios de los boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026
La venta de boletos para el Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará por medio de tres diferentes abonos, cada uno en cuatro diferentes fases, que son:
Abono general:
- General Fase 1 - 3,075.25 pesos
- General Fase 2 - 3,571.25 pesos
- General Fase 3 - 4,030 pesos
- General Fase 4 - 4,426.75 pesos
- General Fase 5 - 4,680.75 pesos
Abono comfort pass:
- Comfort Pass Fase 1 - 3,467.75 pesos
- Comfort Pass Fase 2 - 3,994.75 pesos
- Comfort Pass Fase 3 - 4,469 pesos
- Comfort Pass Fase 4 - 5,048.75 pesos
Abono Banamex plus:
- Banamex Plus Fase 1 - 6,175.25 pesos
- Banamex Plus Fase 2 - 7,006 pesos
- Banamex Plus Fase 3 - 7,998 pesos
- Banamex Plus Fase 3 - 9,275.25 pesos
Abono CLUB (Fase única):
- CLUB - 18,000 pesos
¿Qué incluyen los abonos del Coca-Cola Flow Fest 2026?
Los abonos son paquetes que incluyen entradas para los dos días del Coca-Cola Flow Fest 2026, siendo cada uno tiene beneficios como:
Abono general:
- Acceso a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones de los patrocinadores
Abono comfort pass:
- Baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass.
- Entrada exclusiva y rápida al festiva
- No tiene acceso al área Banamex Plus
Abono Banamex plus:
- Lugar de estacionamiento preferencial (un lugar por cada 4 o más personas dentro del vehículo con boleto Banamex Plus del mismo día)
- Fast line para acceso al festival
- Pit lateral a los escenarios principales
- Plataforma elevada en escenario principal
- Préstamo de baterías para cargar tu celular
- Área de mesas y zona de descanso
- Concierge para atención personalizada antes y durante el evento
- Selección gastronómica
- Hot Spot con Wi-Fi
- Baños Premium
- Guardarropa
- Zonas exclusivas de recarga
- Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales (con costo adicional)
Cabe destacar que, por el momento, la venta de boletos se hará exclusivamente por abonos. Es decir, por los dos días del festival.
Detalles de la venta individual (de un día) se darán a conocer en próximos días, así como sus dinámicas de compra para el público.