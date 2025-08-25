Tras un mes encerrados en La Casa de los Famosos México 2025, los integrantes se preparan para iniciar su quinta semana.

Esto ha pasado con los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 este lunes 25 de julio, luego de que se despidieron de uno de sus compañeros.

¿Aaron Mercury es sucio? Facundo se queja de que no limpia la suite

Tras una semana en la suite, Facundo -de 47 años de edad- no dudo en exhibir a Aaron Mercury por su poca limpieza.

Y es que Facundo se quejó frente a las cámaras que Aaron Mercury -de 24 años de edad- no limpia la suite pese a que sabe que él fue el que ensucio.

Y es que Facundo exhibió que Aaron Mercury no recogió sus cabellos cuando se cortó el pelo, pese a que ya llevaban varios días en el piso.

Facundo destacó que Aaron Mercury es muy desorganizado y deja sus cosas tiradas, pese a que sabe que son áreas comunes.

Facundo se dijo sorprendido de la respuesta que le dio El Guana -de 38 años de edad- en su posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Facundo y El Guana protagonizaron un divertido posicionamiento y confesaron que minutos antes se encontraban muy nerviosos.

Sin embargo, Facundo y El Guana confesaron que se habían puesto de acuerdo, pero en varios aspectos tuvieron que improvisar.

Mariana Botas no quiere soltar la sudadera de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Mariana Botas -de 35 años de edad- le sigue insistiendo a Aldo Tamez de Nigris para que le preste su sudadera en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto pese a que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- le ha señalado que es la única sudadera que tiene y que a veces siente frío cuando sale al jardín por la noche.

Sin embargo a Mariana Botas no le ha importado y le ha pedido a Aldo Tamez de Nigris que le preste su sudadera.

La situación ya llegó a un punto que inclusos sus compañeros se burlan de que Mariana Botas solo quiere la sudadera para oler a Aldo Tamez de Nigris por la noche.

Incluso hasta Aldo Tamez de Nigris bromeó con el hecho de que si quería que le pusiera loción a la sudadera para que lo pudiera oler bien.

Facundo y Alexis Ayala tienen una fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 2025

Los ánimos dentro de La Casa de los Famosos México 2025 se encendieron tras la eliminación de Priscila Valverde, de 24 años de edad.

Y es que Facundo quería Alexis Ayala -de 59 años de edad- le explicara qué le trató de decir a Priscila en el posicionamiento, pero no recibió respuestas.

Alexis Ayala se limitó a decirle a Facundo que lo tenía que pensar y no le quiso dar mayor explicación.

Pese a la insistencia de Facundo, Alexis Ayala mantuvo su posición lo que fue aumentando la tensión entre ellos.

Ya visiblemente molesto, Alexis Ayala le señaló a Facundo que no pusiera palabras en su boca que no había dicho.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 hicieron su tradicional ritual de despedida de Priscila Valverde.

De esta manera se despidieron de su compañera luego de haber convivido con ella durante cuatro semanas en La Casa de los Famosos México 2025.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde se dijo feliz de poder estar afuera.

Aunque confesó que le hubiera encantado seguir en el reality, Priscila Valverde se dijo contenta de ya estar en la realidad y poder ver a su familia y amigos.

Priscila Valverde puntualizó que pensó que iba a durar menos tiempo, por lo que se siente orgullosa de haber aguantado un mes.

¿Elaine Haro y Aaron Mercury se pelearon en La Casa de los Famosos México 2025?

Elaine Haro -de 21 años de edad- y Aaron Mercury se convirtieron en tendencia por presuntamente tener una pelea en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Elaine Haro y Aaron Mercury empezaron a tener una discusión un poco de broma.

Sin embargo, Shiky -de 53 años de edad- les pidió que se calmaran porque empezaban a decirse cosas con las que podrían lastimarse.

Shiky destacó que muy de broma pero se habían acusado de cosas fuertes como de querer utilizarse y solo jugar con sus sentimientos.