Andrea Tamez de Nigris habla de la broma pesada que Facundo le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Broma que molestó a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 ya que Aldo de Nigris pudo salir lastimado, por lo que su hermana Andrea Tamez de Nigris, ya reaccionó.

¿Pero quién es ella? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos sobre la hermana del habitante del reality show de Televisa-Univisión.

¿Quién es Andrea Tamez de Nigris?

Al igual que su hermano Aldo de Nigris, de 25 años de edad, a Andrea Tamez de Nigris le gusta estar frente a cámaras, pero fotográficas por lo que es modelo de distintas marcas.

Así como le gustan los negocios por lo que creó su marca de joyería y velas artesanales.

En Instagram, donde se identifica como andrea_denigris suele compartir fotografías de sus proyectos así como de sus viajes.

Andrea Tames de Nigris (@andrea_denigris / Instagram)

¿Qué edad tiene Andrea Tamez de Nigris?

Andrea Tamez es la hermana menor de Aldo de Nigris. Actualmente tiene 21 años.

¿Quién es el esposo de Andrea Tamez de Nigris?

Andrea Tamez de Nigris no está casada, pero tiene novio. Mantiene un relación de casi dos años con un hombre cuyo nombre se desconoce.

¿Qué signo zodiacal es Andrea Tamez de Nigris?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Andrea Tamez de Nigris y por tanto su signo zodiacal.

¿Cuánto hijos tiene Andrea Tamez de Nigris?

Andrea Tamez de Nigris no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrea Tamez de Nigris?

Se desconoce el grado de estudios de Andrea Tamez de Nigris; sin embargo, se sabe que desea convertirse en nutrióloga.

Andrea Tamez de Nigris (@andrea_denigris / Instagram)

¿En qué ha trabajado Andrea Tamez de Nigris?

Andrea Tamez de Nigris es creadora de su marca de joyería ATD Jewelry y de la línea de velas artesanales Aura Candles.

Además de que genera ingresos a través de TikTok, donde además de compartir capítulos de su vida personal, da recetas saludables y tips de belleza y moda.

Andrea Tamez de Nigris reacciona a broma pesada a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

A diferencia de muchas personas, Andrea Tamez de Nigris no cree que Facundo, de 47 años de edad, haya querido hacerle daño a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

No obstante, Andrea Tamez de Nigris no descarta que el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 haya actuado en contra de Aldo de Nigris con cierto coraje.

“Yo me decepcioné del contenido que ha dado Facundo). Su contenido es medio mal vibroso...La broma, considero que no midió su fuerza, no creo que lo haya hecho adrede” Andrea Tamez de Nigris

A través del programa De Primera Mano, la hermana de Aldo de Nigris dijo haber visto cuando Facundo jaló el tapete que se encontraba debajo de Aldo de Nigris, quien inevitablemente terminó en el piso.

Broma que a la familia no le causo risa, a ella menos: