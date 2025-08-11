Yetus Prime -de 27 años de edad- es examigo de Aldo de Nigris, habla de la pesada broma de Facundo en La Casa de los México 2025.

Durante la segunda fiesta de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo -de 47 años de edad- tiró a Aldo de Nigris de una alfombra, lo cual causó polémica en redes sociales.

Yetus Prime habla de la broma pesada que le hizo Facundo a Aldo Tamez de Nigris

Tras la caída que le provocó Facundo a Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- el influencer se río y su reacción fue tranquila.

Sin embargo, Yetus Prime, ex amigo de Aldo Tamez de Nigris, cree que se controló, pues en un ambiente diferente, el influencer hubiera reaccionado ‘agresivo’.

“¿Qué opino de lo que le hizo Facundo a Aldo? Pues que no tiene las pelotas, eso se lo hace en el mundo real y Aldito lo destripa", opinó Yetus Prime.

El examigo de Aldo Tamez de Nigris cree que el influencer hubiera golpeado a Facundo.

“Eso lo hizo para que lo prenda, para que se lo putié y lo sacara, pero el Aldito se retuvo bien la pinche sangre, porque yo sí me lo putéo” Yetus Prime

Yetus Prime opina que Facundo le hizo esta broma pesada a Aldo Tamez de Nigris para lo golpeara y así sacarlo de La Casa de los Famosos México.

El examigo de Aldo Tamez de Nigris halagó que se haya controlado y sigua jugando tranquilo.

“Trae buenos huev... el Aldose los agarró bien”, dijo Yetus Prime, quien menciona que los fans del influencer le comenzaron a preguntar sobre esta situación.

Aldo de Nigris (Especial)

¿Facundo será expulsado por tirar a Aldo Tamez de Nigris? Esto se sabe

Se sabe que La Casa de los Famosos México 2025 prohíbe a sus habitantes la violencia física y si alguien agrede a uno de sus compañeros, podría ser expulsado.

Algunos fans de La Casa de los Famosos México 2025 opinan que Facundo debería ser expulsado, pues agredió a Aldo Tamez de Nigris.

Hasta el momento, la producción no ha revelado si Facundo será sancionado por su broma a Aldo Tamez de Nigris.

Incluso, todo indica que Facundo no será castigado y su broma no tendrá consecuencias.