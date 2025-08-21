Al igual que Aldo de Nigris, su hermano, Alejandro Tamez de Nigris, tiene una buena genética por lo que hoy es él quien le está robando atención al habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que redes sociales surgiera un video de Alejandro Tamez de Nigris, hermano de Aldo de Nigris, tocando con su guitarra la canción Rosa Pastel de Belanova.

Por lo que muchas personas quieren saber quién es él, por supuesto, en SDPnoticias te lo presentamos.

¿Quién es Alejandro Tamez de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris es el hermano mayor de Aldo de Nigris, de 26 años, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana mayor del influencer Poncho de Nigris, de 49 años de edad.

Su papá es Jaime Tamez.

En Instagram se identifica como alejandrodenigris mientras que en TikTok lo encuentras como Alejandro De Nigri41.

Alejandro Tamez de Nigris (@alejandrodenigris / Instagram)

¿Qué edad tiene Alejandro Tamez de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris habría nacido el 25 de marzo de 1997, se sabe que tiene 28 años.

¿Quién es la esposa Alejandro Tamez de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris no tiene esposa, pero tiene novia. Una mujer llamada Davianna con la que tiene una relación de más de 4 años.

Alejandro Tamez de Nigris junto a su novia (@alejandrodenigris / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Tamez de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris pertenecería al signo zodiacal de aries.

¿Cuánto hijos tiene Alejandro Tamez de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris mantiene bajo perfil por lo que no se sabe si ya es papá.

¿Qué estudió Alejandro Tamez de Nigris?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Alejandro Tamez de Nigris es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se tituló como ingeniero químico.

¿En qué ha trabajado Alejandro Tamez de Nigris?

Como ingeniero químico, Alejandro Tamez de Nigris ha trabajado como supervisor de producción y supervisor de seguridad industrial en Whirlpool, Frescos del Valle S.A de C.V, Mainver y R&A industrias.

Así como dedica parte de su vida al deporte. Es entrenador de crossfit para niños.

Alejandro Tamez de Nigris, hermano mayor de Aldo de Nigris, conquista con cover de Rosa Pastel de Belanova

Alejandro Tamez de Nigris comparte su pasión por el ejercicio con la música; el hermano mayor de Aldo de Nigris, sabe tocar la guitarra.

A su paso por un podcast al que acudió para brindarle su apoyo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025, Alejandro Tamez de Nigris sorprendió a la audiencia.

Tocó con su guitarra la canción Rosa Pastel, que Belanova dio a conocer en 2005.

“No soy experto”, aseguró antes de dejar boquiabiertos a muchos, por supuesto, el momento quedó registrado en un video que ya se viralizó en la red social X.

Alejandro hermano mayor de Aldo tocando Rosa Pastel🤩 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mCveoc1VzW — miriam (@mirimlp) August 19, 2025

Sacándole provecho al interés de las personas, Alejandro Tamez de Nigris también mostró su musculatura en redes sociales para pedir apoyo a favor de su hermano Aldo de Nigris.