Hoy, miércoles 20 de agosto, habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 vuelven al confesionario por las nominaciones semanales.

Cuarto Día y cuarto Noche están parejos con el mismo número de integrantes, pero hay una nueva dinámica que se implementará esta noche.

Nominaciones del 20 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025 serán al azar

Durante la noche de cine del martes 19 de agosto, se anunció la nueva dinámica con la que se nominará hoy en La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con Diego de Erice y Odalys Ramírez, el azar puede influir mucho en las nominaciones y tomará por sorpresa a los habitantes.

La Casa de los Famosos México 2025. (@lacasafamososmx / Facebook)

Previo a las nominaciones, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 verán en la sala un total de 12 cochinitos de barro.

Dentro de ellos hay diferentes consignas que dictarán cómo serán en realidad las nominaciones de cada habitante.

Una vez dentro del confesionario de La Casa de los Famosos México 2025, todos harán su nominación con normalidad.

Posteriormente, deberán romper el cochinito de su elección para saber qué tanto se modificará su nominación.

Esto puede ir desde que los puntos queden cancelados, o nominar a dos habitantes más con un punto.

Hay dos habitantes con inmunidad en La Casa de los Famosos México 2025

La cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2025 inició, como siempre, con la prueba de líder.

El reto de La Jefa llevó por nombre “Troncos locos”, mismos de los que todos, en rondas de cuatro, debían sujetarse con manos y piernas.

Los finalistas para la prueba de líder fueron tres habitantes:

En la final los tres tuvieron un tiempo máximo de seis minutos, siendo Dalilah Polanco la primera eliminada.

Aaron Mercury y Facundo lograron mantenerse sobre el tronco durante los seis minutos que estuvo dando vueltas.

Motivo por el que La Jefa los nombró a ambos líderes de la semana con todos los beneficios incluidos, entre ellos la inmunidad.

Por lo que ninguno de los dos puede ser nominado este miércoles 20 de agosto.