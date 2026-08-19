Brian Hickerson y su hermano estaban con Hayden Panettiere cuando murió, de acuerdo con el reporte policial.

Hayden Panettiere falleció el domingo 16 de agosto en su departamento en Carolina del Sur. La autopsia terminó no arrojó signos de traumatismo.

Brian Hickerson estaba presente cuando murió Hayden Panettiere

El informe policial narra que Brian Hickerson mostró una bolsa con los medicamentos que tomaba Hayden Panettiere, mientras que Zach Hickerson se mostraba emocional.

Brian Hickerson no se vio afectado mientras paramédicos atendían a Hayden Panettiere, pero todo cambió cuando la actriz fue declarada muerta.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Especial)

Un portavoz del Departamento de Policía de Greenville mencionó que oficiales y personal de emergencia respondieron a una llamada al 911 alrededor de la 1:00 p.m.

Las primeras investigaciones no han arrojado circunstancias sospechosas, y en audios donde las autoridades respondieron al llamado de auxilio se pueden escuchar las palabras sobredosis y paro cardíaco.

Vale la pena recordar que Brian Hickerson fue novio de Hayden Panettiere por cuatro años, mantenían una relación intermitente rodeada de polémica.

El exnovio de Hayden Panettiere fue detenido dos veces por agredirla fisicamente y ella relató lo violencia que vivió en su libro.

La autopsia de Hayden Panettiere concluyó el lunes

Servicios de emergencia encontraron a Hayden Panettiere con un paro cardíaco y fue declarada muerta 40 minutos después de aplicarle soporte vital cardiaco avanzado.

La autopsia arrojó que no se encontraron signos de traumatismo y la causa de la muerte aún no se ha determinado.

El análisis microscópico inicial no ha determinado el motivo exacto de la muerte de la actriz, por lo que se sigue en espera de los estudios toxicológicos complementarios.

Aunque no se ha determinado la causa de muerte de Hayden Panettiere, todo indica que sufrió una sobredosis.

Incluso, el reporte policiaco menciona que encontraron en la casa Narcan, un fármaco utilizado para revertir los efectos de las sobredosis por opioides.