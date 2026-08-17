Narcan, medicamento creado en la década de 1960, se ha convertido en un recurso esencial para salvar vidas en medio de la crisis de opioides en Estados Unidos.

Su capacidad para revertir rápidamente una sobredosis al bloquear los receptores cerebrales lo hace indispensable en emergencias.

En 2023, la FDA de Estados Unidos aprobó su venta libre, lo que permitió que farmacias y supermercados lo distribuyan sin receta.

Aunque la OMS lo considera un antídoto vital, en México su acceso sigue limitado al estar clasificado como sustancia psicotrópica.

Narcan (Especial)

Así funciona Narcan, el fármaco que salva a personas de sobredosis

En la década de 1960, el investigador farmacéutico Jack Fishman modificó la estructura de un opioide existente con la esperanza de obtener un nuevo fármaco para disminuir el dolor.

Sin embargo, el resultado de la investigación fue muy distinto al que buscaban, pues no creó un analgésico más potente, sino que encontraron una sustancia que bloqueaba los efectos de los opioides.

El medicamento fue nombrado comercialmente como Narcan y dada su capacidad, se usa para revertir una sobredosis en cuestión de minutos al expulsar a las drogas de los receptores cerebrales.

A decir de especialistas, al ser aplicado en pacientes con sobredosis, el Narcan “ocupa” el lugar del opioide, por lo que impide que avance la depresión del sistema nervioso central.

Con ello, la respiración del paciente vuelve a la normalidad entre dos y tres minutos después de administrarlo, convirtiéndolo en un recurso vital para salvar vidas en situaciones de emergencia.

Además, cuenta con una gran capacidad debido a que funciona contra todo tipo de opioides —tanto ilegales como recetados— y es seguro incluso en alguien que no ha consumido esas drogas.

Narcan (Especial)

Narcan, el fármaco vital en la lucha contra las drogas

En 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la venta libre de Narcan, con lo que se dio un paso de gran relevancia en la lucha contra las crisis de opioides.

Desde entonces, el fármaco se consigue en farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia, lo que ha permitido que cualquier persona pueda adquirirlo sin receta médica.

El acceso masivo responde a las alarmantes cifras de muertes por sobredosis de opioides sintéticos, especialmente fentanilo, que se han disparado en la última década en Estados Unidos.

A pesar de su eficacia probada y de ser considerado un antídoto esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México la situación es muy distinta.

En territorio mexicano, el Narcan está clasificado como sustancia psicotrópica, por lo que solo se vende con receta médica y su disponibilidad es muy limitada.