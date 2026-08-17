Hayden Lesley Panettiere, nacida en Palisades, Nueva York, fue hija del bombero Alan Lee “Skip” Panettiere y de la exactriz Lesley R. Vogel.

Reconocida desde la infancia por su talento, inició su carrera a los 11 meses de nacida en comerciales y se consolidó en series como Heroes y Nashville.

Con ascendencia italiana, inglesa y alemana, también incursionó en el doblaje y el cine.

Su vida personal estuvo marcada por la depresión posparto y las adicciones, temas que abordó en su libro This Is Me: A Reckoning.

Hayden Panettiere, actriz. (Evan Agostini/AP / AP Photo/Evan Agostini)

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació en Palisades, Nueva York bajo el nombre de Hayden Lesley Panettiere, siendo hija del bombero Alan Lee “Skip” Panettiere y de la exactriz Lesley R. Vogel.

La actriz fue una estrella infantil en diversas series, siendo destacada por su talento, pero también por tener ascendencia italiano, inglesa y alemana.

Hayden Panettiere tenía un hermano menor llamado Jansen Panettiere que también era actor. Sin embargo, este murió en 2023 por una cardiomegalia.

Panettiere trabajó desde los 11 meses apareciendo en publicidades como bebé, para posteriormente seguir su carrera como actriz con una sola pausa de cuatro años de 2018 a 2022.

Hayden Panettiere volvió a la televisión con sus últimas actuaciones; Amber Alert, A Breed Apart y Sleepwalker.

Asimismo, Hayden Panettiere en su última aparición en medios compartió su libro This Is Me: A Reckoning, en donde habló de la depresión por parto que vivió y sus problemas con el alcohol y los opioides.

La actriz también compartió haber vivido violencia doméstica. Pese a ello y por motivo de sus adicciones, decidió darle la custodia completa al papá de su hija.

¿Qué edad tenía Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere tenía 36 años de edad, pues nació el 21 de agosto de 1989 y murió el 16 de agosto de 2026.

¿Quién era el esposo de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere no estuvo casada legalmente, pero sí estuvo en concubinato y comprometida con el boxeador Wladimir Klitschko.

¿Qué signo zodiacal era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere era del signo zodiacal de Leo, pues nació el 21 de agosto.

Hayden Panettiere, actriz. (Matt Sayles/AP / AP Photo/Matt Sayles)

¿Cuántos hijos tenía Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere tenía una hija llamada Kaya Evdokia Klitschko.

Hayden Panettiere, actriz. (Jordan Strauss/AP / AP Photo/Jordan Strauss)

¿Qué estudió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere estudió hasta la preparatoria en South Orangetown en Nueva York, posteriormente recibió educación en casa.

¿En qué trabajó Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue actriz desde corta edad, además de también haber sido actriz de doblaje. Algunos de sus icónicos papeles fueron en:

Heroes

Nashville

Scream 4

Scream 6

Remember the Titans

Malcolm el de en medio

Triunfos robados

Bichos (doblaje)

Diary of a New Girl

The Forger

Amber Alert

A Breed Apart

Sleepwalker

Muere Hayden Panettiere a los 36 años de edad

La familia de Hayden Panettiere informó de la muerte de la actriz el 16 de agosto de 2026, pidiendo privacidad para vivir el duelo.

Más tarde se compartieron detalles sobre la llamada de emergencia al 911 que hizo un amigo de Hayden Panettiere quien la encontró desvanecida en su casa en Greenville, Carolina del Sur.

Hayden Panettiere, actriz. (Matt Sayles/AP / AP Photo/Matt Sayles)

Pese a la llegada de los paramédicos a casa de Hayden Panettiere y tras haber aplicado distintas técnicas de resucitación, la actriz fue declarada muerta a las 2:32 pm.

Supuesto de los paramédicos es que ellos habrían acudido por una aparente sobredosis. Sin embargo, hasta el momento las autoridades forense no han presentado el informe que detalla la causa de su muerte.