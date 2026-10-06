Caleb Flynn es un exconcursante de American Idol y expastor de música de Ohio que fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, en donde el caso cobró notoriedad porque Flynn había intentado atribuir el crimen a un supuesto intruso.

Es por eso que te decimos quién es Caleb Flynn, quien ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa.

¿Quién es Caleb Flynn?

Caleb Flynn es estadounidense originario de Braham, Minnesota y, quien posteriormente se trasladó a Ohio, que se hizo brevemente conocido en 2013, cuando participó en la temporada 12 de American Idol.

En el programa, Caleb Flynn se presentó como cantante y pastor de música en iglesias de Ohio y Carolina del Sur, además de hablar de su matrimonio con Ashley, a quien describió entonces como una persona fundamental en su vida; avanzó a las rondas tempranas de Hollywood pero no llegó a las presentaciones en vivo.

En febrero de 2026, Ashley Flynn, maestra y entrenadora de voleibol de 37 años, fue asesinada a tiros mientras dormía en su casa de Tipp City, Ohio, acto seguido, Caleb llamó al 911 y aseguró que un intruso había entrado en la vivienda, pero posteriormente fue acusado y condenado por el crimen.

Un jurado lo declaró culpable en septiembre de 2026 y el 5 de octubre recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Según los fiscales, le disparó dos veces en la cabeza mientras dormía, escenificó un robo y tenía un motivo vinculado a una aventura extramatrimonial; Caleb Flynn mantiene su inocencia.

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de esposa (Pool via AP / /AP via AP)

¿Qué edad tiene Caleb Flynn?

Caleb Flynn tiene 40 años en octubre de 2026, pues nació el 13 de mayo de 1986.

¿Caleb Flynn tiene pareja?

Caleb Flynn estaba casado con Ashley Flynn, con quien tenía dos hijas. Ambos se conocieron mientras estudiaban en Lee University y posteriormente se establecieron en Ohio.

En el juicio se reveló que Caleb Flynn mantenía una relación extramarital con Alleigha Botner, una joven vinculada a la iglesia donde trabajaba al revelarse que era la líder de alabanza de su iglesia. Los fiscales presentaron miles de mensajes intercambiados entre ambos como parte de la evidencia del caso.

Tras el asesinato de Ashley, Caleb Flynn fue declarado culpable y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, por lo que no tiene una pareja legalmente reconocida en libertad.

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de esposa (Pool via AP / /Court TV Pool via AP)

¿Qué signo es Caleb Flynn?

Caleb Flynn nació el 13 mayo de 1986, por lo que su signo zodiacal sería Tauro, uno de los tres signos vinculados al elemento Tierra.

¿Caleb Flynn tiene hijos?

Sí, Caleb Flynn y Ashley Flynn tuvieron dos hijas, Alissa y Ava, quienes al momento del juicio, tenían aproximadamente 12 y 10 años, respectivamente.

Las niñas se encontraban en la vivienda cuando Ashley fue asesinada por Caleb Flynn, eparticipante de American Idol, y durante la audiencia de sentencia, se hicieron públicas declaraciones escritas por ambas, en las que expresaron el profundo dolor que les provocó la muerte de su madre y el proceso judicial contra su padre.

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de esposa (Pool via AP / /AP via AP)

¿Qué estudió Caleb Flynn?

Caleb Flynn estudió en Lee University, ubicada en Cleveland, Tennessee, donde obtuvo formación en ministerio pastoral y ministerio musical. Su preparación estuvo estrechamente relacionada con la música y la actividad religiosa que posteriormente desarrolló profesionalmente.

Antes de llegar a la universidad, se graduó de Braham Area High School en Minnesota en 2005.

¿En qué trabajó Caleb Flynn?

Caleb Flynn desarrolló principalmente su carrera en el ámbito de la música y el ministerio religioso, pero después de terminar sus estudios, trabajó como director de música y pastor de adoración.

En 2010 comenzó a trabajar como worship arts pastor en Living Word Church, en Vandalia, Ohio hasta el 2015.

y posteriormente también estuvo vinculado con otras iglesias de la zona de Dayton como líder y pastor de música como en:

Free Chapel en Spartanburg, Carolina del Sur, 2015-2021

Christian Life Center en la zona de Dayton

Trabajó en ventas de seguros Equis Financial en 2021

Vicepresidente de ventas en Richard D. Smith & Sons, empresa familiar de Ashley, proveedor de pisos comerciales y asientos para iglesias

Concursante de American Idol en 2013

En 2013 intentó desarrollar una carrera como cantante al participar en American Idol; su aparición ocurrió durante la temporada 12 del programa, aunque su paso por el concurso fue breve.

Su trayectoria cambió radicalmente en 2026, cuando fue condenado por el asesinato de su esposa Ashley Flynn. La sentencia impuesta el 5 de octubre de 2026 fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.