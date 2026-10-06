El físico belga-estadounidense, Francis Halzen, se llevó el Premio Nobel de Física 2026 tras la decisión de la Real Academia Sueca de Ciencias, por su estudio IceCube sobre los neutrinos.

Francis Halzen descubrió con sus estudios a los neutrinos de alta energía de origen astrofísico, siendo unas partículas que se apodaron como “partículas fantasma” por la particularidad física que tienen.

Francis Halzen es reconocido con el Premio Nobel de Física 2026

Hoy 6 de octubre de 2026, la Real Academia Sueca de Ciencias informó que el Premio Nobel de Física 2026 es para Francis Halzen por su estudio sobre los neutrinos.

El físico belga-estadounidense se dedicó a estudiar los neutrinos provenientes del espacio exterior, denominados de alta energía. Además de tener un observatorio en la Antártida, nombrado IceCube, para la investigación sobre estas partículas subatómicas.

El IceCube es un método que creó Halzen para la observación de los neutrinos a través del hielo cristalino del Polo Sur, como un detector natural para las partículas.

Francis Halzen recibe el Premio Nobel de Física 2026 por su estudio en los neutrinos (traducida). (@NobelPrize)

Este observatorio ayudó a Francis Halzen a detectar los neutrinos de alta energía que son casi indetectables, pues viajan a la velocidad de la luz.

Gracias a esta identificación y rastreo, Francis Halzen descubrió que estos neutrinos provienen de fuentes como agujeros negros, lo que abrió un nuevo campo de estudio rumbo a la astronomía de los neutrinos de alta energía.

El estudio de los neutrinos es particularmente difícil porque se trata de “partículas fantasma”, debido sus propiedades y la forma en que interactúan siendo casi indetectables.

Al respecto de su Premio Nobel de Física 2026, Francis Halzen mencionó que fue “una sorpresa” el recibirlo, pese a que le habían augurado que podría ganarlo.

Francis Halzen también dijo “no esperaba” el Premio Nobel de Física 2026. Sin embargo, reconoció que recibe a bien este reconocimiento por el IceCube para estudiar los neutrinos.