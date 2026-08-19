Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, rompió el silencio tras la muerte de la actriz a los 36 años, y en entrevista con NBC News, habló sobre los últimos años de su hija y las dificultades que enfrentó desde que comenzó su carrera artística siendo una niña.

La también actriz Lesley Vogel, reconoció el enorme talento de Hayden Panettiere, aunque consideró que crecer dentro de la industria del entretenimiento representó un desafío para ella, a lo que Vogel lamentó que su hija, a quien describió como una persona con muchas cualidades, “perdiera su camino”.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento —es una lucha constante y una industria muy exigente— no son raros, lamentablemente, que encuentren el camino equivocado. La gente se siente presionada a hacer cosas, incluso los managers y agentes quieren controlarlos, y creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente.” Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere

Lesley Vogel señala a Brian Hickerson tras muerte de Hayden Panettiere

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue el tema Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, pues Lesley Vogel aseguró que su familia llevaba años preocupada por la relación y afirmó que Hickerson estaba con la actriz cuando ocurrió su emergencia médica.

La madre de Hayden Panettiere también recordó que su hija y Brian Hickerson mantuvieron una relación intermitente durante varios años, marcada por acusaciones de violencia doméstica contra él, e incluso Vogel sostuvo que su familia intentó alejarlo de Hayden debido a esos antecedentes.

“Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y se trataba de Brian Hickerson. Brian ha sido un cómplice de Hayden en numerosas ocasiones, y por eso su padre y yo llevamos mucho tiempo preocupados por él y, francamente, por su familia. No se trata solo de él, sino de su familia. Estamos intentando obtener información”. Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere

La relación entre madre e hija también había sido complicada, pues Hayden Panettiere habló públicamente sobre el distanciamiento con Lesley Vogel y sobre su experiencia trabajando con ella durante su infancia y adolescencia; ambas permanecieron alejadas antes de la muerte de la actriz.

Finalmente, Lesley Vogel aseguró que encuentra cierto consuelo al pensar que Hayden está junto a su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años. “Están en paz”, expresó sobre ambos.

La causa oficial de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido confirmada públicamente, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

“Llevábamos muchos años preocupados por esto. Por el momento, no voy a iniciar una investigación privada. Puede que cambie, aún no lo sé. Depende de la información que reciba. Siento que se lo debo”. Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere